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Yeşilçam’In kötü kadını Lale Belkıs’ın son haline bakın! Görenler tanıyamadı!

Yeşilçam'ın fettan sarışını olarak anılan usta oyuncu Lale Belkıs, 85 yaşında ancak adeta yıllara meydan okuyor. Lale Belkıs'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. İşte Lale Belkıs'ın son hali!

Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:47
Yeşilçam’In kötü kadını Lale Belkıs’ın son haline bakın! Görenler tanıyamadı!

Uzun yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü Yeşilçam artistlerinden Lale Belkıs sosyal medyanın gündeminde.

Yeşilçam’In kötü kadını Lale Belkıs’ın son haline bakın! Görenler tanıyamadı!

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs canlandırdığı kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti…

'LALE' İSMİNİ DEVRİM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söylemişti.

Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuşmuştu.Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum.

Yeşilçam’In kötü kadını Lale Belkıs’ın son haline bakın! Görenler tanıyamadı!

Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Yeşilçam’In kötü kadını Lale Belkıs’ın son haline bakın! Görenler tanıyamadı!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali hayranlarının beğenisini aldı.

Yeşilçam’In kötü kadını Lale Belkıs’ın son haline bakın! Görenler tanıyamadı!

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