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Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

Yeşilçam'da çirkef ve gaddar rollerle hafızalarda yer eden en başarılı kötü kadınlarından biri olan Hikmet Gül'ün şaşırtıcı bir gerçeği gün yüzüne çıktı. Ünlü oyuncunun şarkıcı ve oyuncu olan kızı, sizin de tanıyabileceğiniz biri! Hem de oldukça ünlü...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:40
Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

Hikmet Gül, Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazındı.

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

Usta oyuncu Hikmet Gül, canlandırdığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunarak hayranlık uyandırmıştı. 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarında sıkça karşımıza çıkmıştı.

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış.

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ...

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.

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