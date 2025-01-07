Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınmıştı! Hikmet Gül’ün kızı da hem şarkıcı hem oyuncu çıktı... Meğer o da çok ünlüymüş...

Yeşilçam'da çirkef ve gaddar rollerle hafızalarda yer eden en başarılı kötü kadınlarından biri olan Hikmet Gül'ün şaşırtıcı bir gerçeği gün yüzüne çıktı. Ünlü oyuncunun şarkıcı ve oyuncu olan kızı, sizin de tanıyabileceğiniz biri! Hem de oldukça ünlü...