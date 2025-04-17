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Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

Bir dönemin Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı acımasız karakterlerle hafızalara kazınan Hikmet Gül'ün kızı da annesi gibi sanat dünyasında iz bırakmış. Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren o ismin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!