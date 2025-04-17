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Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

Bir dönemin Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı acımasız karakterlerle hafızalara kazınan Hikmet Gül'ün kızı da annesi gibi sanat dünyasında iz bırakmış. Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren o ismin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:04
Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

Sinderella Kül Kedisi'nden Çöpçüler Kralı'na, Kapıcılar Kralı'ndan Tosun Paşa'ya kadar Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde canlandırdığı 'kötü kadın' rolleriyle hafızalara kazınan Hikmet Gül'ün kızı da meğer ünlüymüş!

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

Usta oyuncu Hikmet Gül, hayat verdiği karakterlerle izleyiciyi adeta ekrana kilitlemiş, her rolünü ustalıkla sergileyerek büyük beğeni toplamıştı. 100'den fazla filmde yer alan Gül, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın efsane yapımlarında sık sık karşımıza çıkmış, Yeşilçam'ın vazgeçilmez yüzlerinden biri olmuştu.

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

Yeşilçam'da genellikle çirkef ve gaddar kadın rollerinde izlediğimiz Hikmet Gül'ün, kendisinden de ünlü bir kızının olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik anne-kız, Sinderella Külkedisi filminde birlikte kamera karşısına geçmişler!

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ...

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer Hikmet Gül’ün kızı da ünlüymüş! Hem şarkıcı hem oyuncu çıktı...

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.