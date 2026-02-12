Yeşilçam’ın minik yıldızı Neşeli Günler’in Tuncay’ıydı...Necati Aslan yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Yeşilçam klasiğinde, o unutulmaz sahnede söylediği "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınmıştı… Neşeli Günler'in minik Tuncay'ı olarak milyonların sevgisini kazanan Necati Aslan, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta şöhretle tanışan o sevimli yüz şimdi bambaşka bir görünüme sahip. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, görenleri hem şaşırttı hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından Necati Aslan'ın konuşulan değişimi…