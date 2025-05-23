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Yeşilçam'ın sarışın kraliçesiydi...64 yaşındaki Sevtap Parman şimdi tanınmaz halde!

80'li yıllarda birçok ünlü isimle birlikte rol alan Sevtap Parman yılların azizliğine uğradı. Bir dönem güzelliğiule baş döndüren Parman, şimdi 64 yaşında. Ünlü ismi görenler tanıyamıyor...

Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:17
Yeşilçam’ın sarışın kraliçesiydi...64 yaşındaki Sevtap Parman şimdi tanınmaz halde!

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu. Bir dönem Yeşilçam'ın zirvesinde olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın sarışın kraliçesiydi...64 yaşındaki Sevtap Parman şimdi tanınmaz halde!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın sarışın kraliçesiydi...64 yaşındaki Sevtap Parman şimdi tanınmaz halde!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın sarışın kraliçesiydi...64 yaşındaki Sevtap Parman şimdi tanınmaz halde!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın sarışın kraliçesiydi...64 yaşındaki Sevtap Parman şimdi tanınmaz halde!

63 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor.