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Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında olan Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı, güzelliğini gören inanamadı! Gençlere taş çıkartan Şekerpare'yi yıllar resmen es geçmiş….

Giriş Tarihi: 04.11.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 07:58
Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti...

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti...

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti...

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti...

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

Yeşilçam’ın Şekerparesi Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Gören inanamadı, güzelliği mest etti...

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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