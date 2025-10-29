Yeşilçam’ın sessiz yıldızıydı! Cüneyt Arkın’la başrol paylaştı: Meğer Yıldız Kenter’in biricik kızıymış: İşte o isim...

Tiyatromuzun unutulmaz ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Tepedelen, yalnızca büyük bir sanatçının evladı değil, Yeşilçam'ın da kısa ama parıltılı bir dönemine damga vurmuş sessiz bir yıldızdı. Cüneyt Arkın'la aynı filmde başrolü paylaşarak sinema sahnesine adım attı, ardından şaşırtıcı bir kararla sahne ışıklarını ardında bırakıp diplomasi ve akademi dünyasında derin izler bırakan bir kariyere yöneldi. Onun hikâyesi, gösterişten uzak ama gücüyle hayranlık uyandıran bir başarı yolculuğu olarak hafızalarda yer ediyor.