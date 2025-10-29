Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın sessiz yıldızıydı! Cüneyt Arkın'la başrol paylaştı: Meğer Yıldız Kenter'in biricik kızıymış: İşte o isim...

Tiyatromuzun unutulmaz ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Tepedelen, yalnızca büyük bir sanatçının evladı değil, Yeşilçam'ın da kısa ama parıltılı bir dönemine damga vurmuş sessiz bir yıldızdı. Cüneyt Arkın'la aynı filmde başrolü paylaşarak sinema sahnesine adım attı, ardından şaşırtıcı bir kararla sahne ışıklarını ardında bırakıp diplomasi ve akademi dünyasında derin izler bırakan bir kariyere yöneldi. Onun hikâyesi, gösterişten uzak ama gücüyle hayranlık uyandıran bir başarı yolculuğu olarak hafızalarda yer ediyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 07:29
Türk tiyatrosunun efsanevi ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen, sanatın büyüsünün içinde doğmuş, ancak yaşam yolunu kendi ışığıyla aydınlatmayı seçmiş bir isimdi. 29 Mart 1952'de İstanbul'da dünyaya gelen Tepedelen, her ne kadar annesinin gölgesinde anılsa da, kültür, diplomasi ve akademi alanlarında dikkat çekici başarılara imza atarak özgün bir iz bıraktı. Eğitimine Türkiye'de başlayan Tepedelen, öğrenim hayatını yurt dışında sürdürerek entelektüel birikimini uluslararası bir düzleme taşıdı.

Eğitimine İngiltere'nin saygın kurumlarından Cambridge Üniversitesi'nde devam eden Leyla Akçan Tepedelen, burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında öğrenim gördü. Akademik merakını derinleştiren Tepedelen, Türkiye'ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktorasını tamamlayarak bilim dünyasında da kendine özgü bir yer edindi.

İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER!

1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi.

Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi.

Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi.

Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

