Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam’ın ‘Sevil Hemşire’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı..77 yaşındaki Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı!
Yeşilçam’ın ‘Sevil Hemşire’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı..77 yaşındaki Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak'ta Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazınan 77 yaşındaki Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı. Atav yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:44