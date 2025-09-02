Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın ‘Sevil Hemşire’si, Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı..77 yaşındaki Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak'ta Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazınan 77 yaşındaki Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı. Atav yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:44
Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan 'Korkusuz Korkak'ta Sevil Hemşire rolüyle hafızalara kazınan Ayşin Atav'ın son hali ortaya çıktı.

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzel hemşire rolünün altından başarıyla kalkan Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

Atav, filmde duru güzelliği ve birçok ünlünün parlamasını sağlayan hoş sesiyle dikkat çekmişti.

Tiyatro kökenli aileden gelen Ayşin Atav'ın annesi de kendisi gibi ünlü, hatta Atav'dan daha ünlü...

Ayşin Atav, Yeşilçam'ın evlatlarına düşkün, gözü yaşlı fedakar annesi Şükriye Atav'ın kızı.

1965 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Aslen tiyatro sanatçısı olan Ayşin Atav, seslendirme yönetmenliği de yapmaktadır.

Atav'ın hatırlayabileceğiniz en bilindik rolleri: 'Gelinlik Kızlar' filminde Sadri Alışık'ın Lale adlı kızını, Gülizar filminde Emel Sayın'ın kız kardeşlerinden birini, 'Korkusuz Korkak' filminde Sevil'i canlandırmıştır.

