Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40'lı yaşlarında

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Garip"in minik yıldızı yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kemal Sunal'la aynı sahneyi paylaşan Ece Alton'un son hali görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 07:48
Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

ECE ALTON ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

45 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor. Doğayla iç içe yaşayan Alton yıllara adeta meydan okuyor.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı Garip filmi de Charlie Chaplin'in klasiği The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, Eda Solmaz'a konuşarak, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

BİR DENEME ÇEKİMİNE Mİ GİTSEYDİNİZ?

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı "Garip" filmi de Charlie Chaplin'in klasiği "The Kid"den uyarlanır.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

"Babam mimar, annem piyanist. Ben ise enerjisi yüksek bir çocuktum, çok da televizyon seyredilmeyen ama annemin işten dönünce bana uzun uzun kitap okuduğu bir evdeydim.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Bazı sabahlar, farklı karakterleri oynayarak kahvaltıya inerdim, böyle çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Annemin bir arkadaşının dikkatini çekmişti bu durum ve 'Bir deneme çekimine mi gitseniz?' demişti.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Her şey reklamlarla başladı, Beslen Makarna, Schweppes, Çokoprens, Mis Süt, Paşabahçe Borcam aklımda kalanlar..."

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

SETE HER GÜN KEYİFLE GİTTİM

Reklamlardan sonra ise Alton, "Garip" filminin seçmelerine katılır: "Seçmelerde çok ama çok fazla çocuk vardı. Gülenlerin yanı sıra ağlayanlar da... Memduh Ün'ü ilk görüşümü hatırlıyorum.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

'Bakın çocuklar, bu iş şen şakrak değil. Her zaman, uzun saatler, uzun çalışmalar, bir sahne var sizi denize atıyoruz, inşaatta intihar girişimi sahnesi var' demişti.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

O anlattıkça bazılarımız büzüldükçe büzüldü. O sırada fırlayarak, 'Ben 6. kattan denize atlarım' dedim. Fatma Girik'in elinden tutarak verdikleri rolü oynadığımı ve uzun bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Okumayı yeni sökmüştüm, senaryoyu ise kısa bir sürede büyük bir istekle ezberlemiştim.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Galiba benim için bir filmde başrol oynuyorum heyecanı ve hevesi olmamış hiç. Yeni ve keyifli bir meşgale başlamış dünyamda. Ben onu görev edinmişim ve elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Sete her gün keyifle gittim."

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

42 yaşındaki Ece Alton, şimdilerde Behramkale'deki sahibi olduğu Assos Alarga adlı otelde hem çalışıyor hem yaşıyor: "Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başladım.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Köyde turizme alternatif bir yolum olur belki diye." Alton, 12 yaşındayken oyunculuğu bırakmasının nedenlerini ise şöyle anlatıyor: "Senaryolar gelmeye devam ediyordu.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Bir ağaçla bir çocuğun beraber büyüdükleri, birbirlerinin hislerini yaşadıkları bir hikaye. Para bulup çevrilememişti. Parası hazır olan senaryolarda da adam, küçük kıza bir şaplak patlatır, kız yere düşer gibi sahneler vardı. Benim gönlümden geçenlere para yoktu. Devamı da gelmedi sonra. Fakat tekrar rol gelirse oynarım. Yeter ki bir dili olsun senaryonun, izleyiciye bir şeyler desin."

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

KEMAL SUNAL SETTE CİDDİ BİRİYDİ

Ece Alton, "Başrolü paylaştığınız Kemal Sunal sette nasıl biriydi" sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Kemal Sunal ciddi biriydi. En azından beraber paylaştığımız sette öyleydi.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

İşini sorunsuz yapmaya odaklanmış olduğunu anımsıyorum. Benim olduğum sahneler de genellikle tekrarlanmıyordu. Bu da onun için rahattı. Kamera arkasında ise onu güldürmek istiyordum galiba ama bu konuda başarılı değildim. Sette bir huzursuzluk hatırlamıyorum, bir aşırılık da hatırlamıyorum negatif ya da pozitif...

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Kemal Sunal ile set ortamında bir daha denk gelmedik ama bugün hâlâ filmleriyle aramızda."Emel Sayın'ın "Yumacık" şarkısının klibinde de rol alan Alton, Sayın'ı ise güler yüzlü ve sıcak bir insan olarak hatırladığını söylüyor: "Aramızda en çok heyecanlanan, sette gerilip gerilip kucağıma verilen kediydi. Benim kucağıma bırakılıp da kamera dendiğinde kedi, pantere dönüşüyordu artık."

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

ÇOCUKKEN OYUNCULUĞA BAŞLAMAK TEHLİKELİ
Ece Alton, çocuk oyuncu olmanın avantajı ve dezavantajını şöyle dile getiriyor: "Çocukken oyunculuğa başlamak tehlikeli bir şey. Çocuğun derdi rol yapmayı becermek mi ekranda gözükmek mi? Sizin ebeveyn olarak herhangi bir noktada beklentiniz varsa taraflar için çok üzücü olabilir.

Yeşilçam’ın sevilen çocuk oyuncusuydu! Ece Alton’un son halini görenler şaşkına döndü! Şimdi 40’lı yaşlarında

Bizde tamamen benim isteğim ve hevesimle başladı, öyle devam etti ve öyle bitti. 'Keşanlı Ali Destanı', 'Beyaz Bisiklet', Halit Kıvanç ile 23 Nisan sunumu ve devamında reklamlarda rol aldım. Rekabet, baskı, beklenti yoktu ama yaş ilerledikçe mutlaka olacaktı. Ergenliğime geldiğimde artık başka şeylerle ilgileniyordum. Kırılmamış olmam, aksine çok keyif almam tamamen ailemin yarattığı beklentisiz ortamdı. Bu, çocukları akışına bırakın demek değil.... Baskı ya da beklenti yaratmaya değecek konular da var. Bir film senaryosunu ezberlemesi için isteksiz olan bir çocuğu dürtmek gereksiz. Ama hayatı boyunca kullanacağı çarpım tablosu için elzem.