Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Esmergül, 'Süt Kardeşler'deki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın 'Siyah İncisi' olarak anılan usta oyuncunun nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yasemin Esmergül'ün memleketi!