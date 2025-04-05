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Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Esmergül, 'Süt Kardeşler'deki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın 'Siyah İncisi' olarak anılan usta oyuncunun nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yasemin Esmergül'ün memleketi!

Giriş Tarihi: 05.04.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 19:05
Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Türk Sineması'nda önemli bir yeri olan 'Süt Kardeşler' filmi, her dönemde izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve izlendi.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Ertem Eğilmez'in Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan filmde Ramazan ve Şaban'ın hikayesi anlatılıyordu.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Bu filmde dikkat çeken karakterlerden biri 'Yasemin'di.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter Şaban'a aşık olan Yasemin'i canlandıran merhum sanatçı Yasemin Esmergül'dü.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’ Yasemin Esmergül’ün nereli olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

BAKIN ASLEN NERELİ ÇIKTI?

Ünlü oyuncu Yasemin Esmergül, esmer tenli olduğu için Afro- Türk sanılıyordu, ancak aslen İzmirli idi.