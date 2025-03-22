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Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül'ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi
Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül'ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi
O Yeşilçam'ın 'Siyah İncisi','Süt Kardeşler'in Yasemin'iydi...Türk sinemasının efsane oyuncularından Yasemin Esmergül'ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:49