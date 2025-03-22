Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül’ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Türk Sineması'nda önemli bir yeri olan 'Süt Kardeşler' filmi, her dönemde izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve izlendi. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı film 1976'da çekildi.