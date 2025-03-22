Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül'ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül'ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

O Yeşilçam'ın 'Siyah İncisi','Süt Kardeşler'in Yasemin'iydi...Türk sinemasının efsane oyuncularından Yasemin Esmergül'ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:49
Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül’ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Türk Sineması'nda önemli bir yeri olan 'Süt Kardeşler' filmi, her dönemde izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve izlendi. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı film 1976'da çekildi.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül’ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Ertem Eğilmez'in Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan filmde Ramazan ve Şaban'ın hikayesi anlatılıyordu. Bu filmde dikkat çeken karakterlerden biri de 'Yasemin' karakteriydi.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül’ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter Şaban'a aşık olan Yasemin'i canlandıran merhum sanatçı Yasemin Esmergül'dü.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül’ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

BAKIN ASLEN NERELİ ÇIKTI?

Ünlü oyuncu Yasemin Esmergül, esmer tenli olduğu için Afro- Türk sanılıyordu, ancak aslen İzmirli idi.

Yeşilçam’ın ‘Siyah İncisi’,‘Süt Kardeşler’in Yasemin’iydi...Yasemin Esmergül’ün memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Oyuncu, 19 Eylül 2007'de İstanbul'da 88 yaşında iken hayatını kaybetti.