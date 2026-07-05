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Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, yaz sezonunu Bozburun'da açtı. Gözlerden uzak bir şekilde tekne tatili yapan usta sanatçının kameralara yansıyan son görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 13:28
Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, yaz sezonunu Bozburun'da açtı. Başarılarla, rekorlarla ve ödüllerle dolu ömründe koca bir çınara dönüşerek sevenlerinin kalbindeki yerini her zaman koruyan usta sanatçı, gözlerden uzak çıktığı mavi turda kameralara yansıdı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Marmaris'in sakinliğiyle bilinen Bozburun koylarında tekne tatili yaparken görüntülenen Yeşilçam'ın Sultanı, zarafeti ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Habertürk'te yer alan habere göre, sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran ve her adımıyla hayranlık uyandıran Türkan Şoray'ın keyifli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

DÜNYANIN EN ÇOK FİLM ÇEVİREN KADIN OYUNCUSU

Kariyeri boyunca tam 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu muazzam başarıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu. Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta sanatçı, ilk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşadı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında üstün performans gösterdiği "Acı Hayat" filmiyle kazandı. Sinemadaki bu dev başarısı, Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmesiyle taçlandı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

TÜRKAN ŞORAY'IN HİÇ BİLMEDİĞİNİZ O YÖNÜ!

Şoray, kitleleri peşinden sürükleyen sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında büyük fark yarattı. Sektördeki yeteneğini kamera arkasında da gösteren usta oyuncu; "Dönüş" (1972), "Azap" (1973), "Bodrum Hakimi" (1976) ve "Uzaklarda Arama" (2015) gibi önemli filmlerin yönetmenliğini üstlendi. 1981 yapımı "Yılanı Öldürseler" filminde ise ünlü yönetmen Şerif Gören ile birlikte yönetmenlik koltuğunu paylaştı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

"ÖNÜME İYİ SENARYOLAR GELMİYOR" DİYEREK BIRAKMIŞTI

Sinemaya uzun yıllar emek veren ve adını efsaneler arasına yazdıran Türkan Şoray, hayranlarını üzen o radikal kararı ise 2018 yılında açıklamıştı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Verdiği bir röportajda "Önüme iyi senaryolar gelmiyor" diyerek oyunculuğu bıraktığını ilan eden efsane sanatçı, bugün hala sevenleri tarafından büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla anılmaya devam ediyor.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

LALE BELKIS'IN FİLM GİBİ HAYATINA BAKIN

28 Kasım 1938'de İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya gelen Belkıs'ın asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Babası Çanakkale Savaşı'nda muhabere subayı İsmail Durmaz, annesi Hacer Hanım'dır.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Osmanlı döneminde gemi kaptanı olan dedesinin denizci geçmişi, onun adeta kaderine yön vermiştir. Ailenin altıncı ve son çocuğu olan Belkıs, 12 yaşına kadar Eyüp'te büyüdü; bu döneme dair anılarını "Doğduğum Ev" adlı şarkısında ölümsüzleştirdi.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MANKENİ

Eğitimini Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamlayan Belkıs, 1953 yılında okulun düzenlediği bir gemi seyahatine katılarak tasarımları yurtdışında tanıttı ve böylece "Türkiye'nin ilk milli mankeni" unvanını aldı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Bu seyahat sırasında Belkıs soyadını aldı. Moda kariyerinden sonra sahneye yönelen sanatçı, Lale Oraloğlu'nun teklifiyle tiyatroya adım attı. Dormen, Arena ve Oraloğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda görev aldı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

1966 yılında "Ölüm Tarlası" filmiyle Yeşilçam'a giriş yapan Belkıs, kısa sürede dönemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Genellikle kışkırtıcı, frapan ve fettan kadın karakterleriyle izleyicinin hafızasında yer eden sanatçı, 1970 yılında "Kalbimin Efendisi" filmiyle 7. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1984 yapımı Atıf Yılmaz filmi "Dağınık Yatak" ise onun sinema kariyerinin en önemli yapıtlarından biri oldu.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Sinemanın yanı sıra müzikle de ilgilenen Lale Belkıs, 1967'den itibaren sahneye çıktı; İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi. İstanbul'un seçkin gece kulüplerinde sahne alan sanatçı, aynı zamanda Sophia Loren ve Ava Gardner gibi isimleri Türkçeye dublajladı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

İkinci eşi yönetmen Yalçın Otağ'ı 2014'te kaybeden Belkıs, anılarını "İpek Çoraplar" adlı kitabında kaleme aldı. Bugün yaşamını Moda ve Datça arasında sürdüren sanatçı, hâlâ Yeşilçam'ın en zarif ve en "tehlikeli" kadınlarından biri olarak anılıyor.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

YEŞİLÇAM'IN FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİYLE BİR DİĞER İSMİ: HİKMET TAŞDEMİR!

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü adam" karakterlerinden biri, siyah gözlükleri, uzun paltosu ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. "Parmaksız kabadayı" lakabıyla tanınan usta oyuncunun sinema kariyeri, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi...

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

BİR TESADÜF, BİR CÜMLE VE DEĞİŞEN BİR HAYAT

1971 yapımı Baba filmiyle sinemaya adım atan Hikmet Taşdemir, uzun yıllar boyunca sayısız yapımda kabadayı, mafya babası, zorba ve korkulan adam rollerine hayat verdi. Ancak onu Yeşilçam'ın ikonik karakterleri arasına sokan asıl hikâye, yıllar önce yaşadığı bir iş kazasıyla başladı...

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

"Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı preste kaybettim," diyen Taşdemir'in hayatı bu kazayla kökten değişti. Yaralı eliyle dolaşırken ellerini hep cebinde saklayan Taşdemir, bir gün tesadüfen gittiği bir doktor ziyareti sırasında Yılmaz Güney ile karşılaştı. Bu karşılaşma, onun hayatının dönüm noktası olacaktı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Taşdemir, o anı şöyle anlatmıştı:

"Askeri okulda okuduğum dönemde tanıdığım Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittim. Meğer Yılmaz Güney'in de doktoruymuş. Elim hep cebimdeydi. Güney bana dönüp, 'Elini cebinden çıkartsana,' dedi. Çıkardım, parmaklarımı görünce, 'Parmaksız bir kabadayı rolü var, tam sensin!' dedi. İşte her şey o anda başladı."

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

GADDAR KERİM, MARDİNLİ ARİF, CIBIL HALİL...

Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı efsanevi Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Gaddar Kerim karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz haline geldi. Ardından Umudumuz Şaban'daki Mardinli Arif ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil rolleriyle Yeşilçam'ın en korkulan ve unutulmayan karakterlerini oynadı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Genellikle "kötü adam" rollerine hayat veren Taşdemir, mimikleri, sert duruşu ve sessiz tehditkâr haliyle Türk sinemasında bir dönemin kabadayı imajını şekillendiren isimlerden biri oldu.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

SİLİVRİ'DE MÜTEVAZI BİR HAYAT

40 yılı aşkın süre Silivri'de yaşayan Hikmet Taşdemir, sinema dışında göz önünde olmayı tercih etmedi.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

Mütevazı yaşamıyla bilinen oyuncu, Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri olmasına rağmen, şöhreti değil karakteri ön planda tutan isimlerdendi.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

BİR EFSANE DAHA ARAMIZDAN AYRILDI

26 Ocak 2024'te, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Hikmet Taşdemir, ardında unutulmaz sahneler, güçlü karakterler ve gerçek bir yaşam öyküsü bıraktı.