Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Bozburun tatilinde! Tekne keyfi kameralara yansıdı...

DÜNYANIN EN ÇOK FİLM ÇEVİREN KADIN OYUNCUSU

Kariyeri boyunca tam 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu muazzam başarıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu. Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta sanatçı, ilk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşadı.