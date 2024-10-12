Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! "Gerçek hayatta olsaydı..."

Ünlü sanatçı Türkan Şoray Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Şoray'a 'Al Yazmalım' filminde canlandırdığı Asya'nın aşk yerine emeği seçmesi hatırlatılıp 'Siz kimi seçerdiniz?' diye soruldu. Sanatçı 'Ben de Cemşit'i seçerdim. Çok doğru yaptı Asya. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim' diye konuştu. Şoray 'Sizin için aşk ne demek?' sorusunu ise 'Aşk güzel bir duygu. Ama karşı cinse duyulan aşktan başka çok kutsal aşklar da var. Bir şeye aşk duymak çok güzel şey' diye cevapladı. SAMET'İ HERKES ERKEK SANIYORDU... Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor. Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden. 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı. Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi. Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız sahnelere hayat veren usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki ilk defa duyanların ağzı açık kaldı. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci, üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte 50 yaşındaki Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali ve öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Dizide canlandırdığı Samet rolüyle hafızalara kazınan yıldız, Yeşilçam'ın usta isminin kızı çıktı. Usta oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı olan Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştı. İnci, 1994 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği Raziye rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Yeşilçam'ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci'nin kızı olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. Akraba olan ünlüleri sizler için derledik... Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' rolüyle hafızalara kazınan Macit Flordun'un oğlu, görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Yeşilçam'da canlandırdığı sarhoş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'un oğlunun da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. Yeşilçam filmlerinde bir türlü ayık rollerde göremediğimiz Macit Flordun da şimdilerde seyircileri ekrana kilitleyen ünlü bir oyuncu Tardu Flordun'un babası. Macit Flordun, 13 Mart 1939'da Bulgaristan'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve tiyatro bölümünden mezundur. Sanatçı Tardu Flordun'un babası olan Macit Flordun, 14 yıl boyunca aralıksız tiyatro yapmış; 1975 yılında sinemaya başlamıştır. 12 Kasım 1996 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Macit Flordun'un oğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi. Tardu Flordun, babası Macit Flordun için ''Bana miras bıraktığı tek şey; İnsanlığını koru, mesleki ve ahlaki insanlığını koru' sözüydü. Ben de onu elimden geldiği kadar korumaya, diğer sapa yollara girmemeye gayret ederek kendimi korumaya gayret ettim.'' demişti. Tardu Flordun, ''Babam çok meşakkatli bir iş olduğu için oyuncu olmamı çok istemese de, ben istedim. 'Senin bu işi yapmanı istemiyorum ama kararı sana bırakıyorum' dedi. Yani bir baskı yapmadı üstümde.' sözleriyle, oyuncu olmak konusunda babasından onay alamadığını anlatmıştı. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Kılıbık filminde Erol'u canlandıran genç oyuncunun gerçekte güzel yıldızın kardeşi olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kamil bir yandan oğlunun okulu, diğer yandan karısının müsrifliği yüzünden bir türlü belini doğrultamaz. Üstelik ev sahibi Müslüm Efendi, Kamil'i evden atmak için türlü numaralar yapmaktadır. Ancak ev sahibinin zorlamalarına karşı Kamil karakola gitmeye yanaşmaz. Karakola ne zaman işi düşse, haksız konuma düşen Kamil bu nedenle korkmaktadır. Sonunda korkusunu yenerek karakola gitmeye karar verir. Ancak uğursuzluk bu defa da Kamil'in yakasını bırakmaz. Polis, Kamil'i ünlü kanun kaçağı Karabela olduğu gerekçesiyle tutuklar. Kamil, gittiği karakolda başına gelenler yüzünden ailesi ve mahalle sakileri tarafından korkulan biri haline gelmiştir. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi... Günay Girik - Fatma Girik Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmezyapmıştı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir. Çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı. SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR? Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır. Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı. Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baaba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil. Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu. Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. EVKET ALTUĞ KİMDİR? Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesine doğdu. Altuğ, 1960 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Sinema ve Konservatuvar okudu. Televizyonla reklamlarda oynayarak tanışan oyuncu, Seyahatname adlı diziyle kariyer yolculuğuna başladı. Ardından Süper Baba, Perihan Abla gibi sayısız projede yer aldı. 2003'ten sonra oyunculuğu bırakan Altuğ, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında iki çocuğu oldu. Efsane film Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadığını söylesek... Filmde 'Paşa Nuri' karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası... Öte yandan Halit Akçatepe'nin annesi de yine usta oyuncu Leman Akçatepe'dir. Peki, Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu. Şener Şen'in kız kardeşi özellikle sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı. İNCİ ŞEN KİMDİR? İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti. Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor. Burak Kut'un büyük dedesi Halit Kut Türk tarihi açısından en önemli komutanlardan biri. Halit Kut tarihimize adını altın harflerle yazdırdı. Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İNTİZAR - YILDIZ TİLBE İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER Son dönemin yakışıklı oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin abisi ile aynı dizide oynadığını ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Aras Bulut İynemli ile abisi oyuncu Orçun İynemli 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde rol arkadaşıydı. ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR? Orçun İynemli, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çukur dizisinin başarılı karakteri Aras Bulut İynemli'nin abisi olan Orçun İynemli; ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında rol aldığı Koçum Benim dizisi ile yaşamış; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Avrupa Yakası ve Hırsız Polis dizilerinde de rol almıştır.