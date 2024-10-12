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Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! "Gerçek hayatta olsaydı..."

Yozgat'ta düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'ne katan Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin ile başrolünde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım itirafında bulundu.

Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:47
Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! Gerçek hayatta olsaydı...

Ünlü sanatçı Türkan Şoray Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! Gerçek hayatta olsaydı...

Şoray'a "Al Yazmalım" filminde canlandırdığı Asya'nın aşk yerine emeği seçmesi hatırlatılıp "Siz kimi seçerdiniz?" diye soruldu.

Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! Gerçek hayatta olsaydı...

Sanatçı "Ben de Cemşit'i seçerdim. Çok doğru yaptı Asya. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim" diye konuştu.

Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! Gerçek hayatta olsaydı...

Şoray "Sizin için aşk ne demek?" sorusunu ise "Aşk güzel bir duygu. Ama karşı cinse duyulan aşktan başka çok kutsal aşklar da var. Bir şeye aşk duymak çok güzel şey" diye cevapladı.

Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’dan Selvi Boylum Al Yazmalım itirafı! Gerçek hayatta olsaydı...

SAMET'İ HERKES ERKEK SANIYORDU...

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

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