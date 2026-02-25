Trend
Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: “Günüme güzellik geldi”
Türk sinemasının efsane ismi, "Sultan" lakaplı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle adeta yıllara meydan okudu. Her paylaşımıyla olay olan usta sanatçı, bu kez beyaz şıklığı ve duru güzelliğiyle takipçilerini mest etti.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 14:35