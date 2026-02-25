Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: “Günüme güzellik geldi”

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: “Günüme güzellik geldi”

Türk sinemasının efsane ismi, "Sultan" lakaplı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle adeta yıllara meydan okudu. Her paylaşımıyla olay olan usta sanatçı, bu kez beyaz şıklığı ve duru güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 14:35
Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

"SULTAN" FORMUNDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ

Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta, siyah-beyaz detaylı şık bluzu ve her zamanki ikonik gülümsemesiyle poz veren Türkan Şoray, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

79 yaşındaki sanatçının zarafeti ve bakımlı hali, "Yeşilçam'ın Sultanı koltuğunu kimseye bırakmıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

TAKİPÇİLERİNDEN SEVGİ SELİ

Paylaşımın altına gelen yorumlar ise Şoray'ın hayran kitlesinin ona olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Kısa sürede 62 binden fazla beğeni alan fotoğraf, sosyal medyada "Günün en çok konuşulanları" arasına girmeyi başardı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Şoray'ın her zamanki mütevazılığıyla hayranlarına cevap vermesi ise gözlerden kaçmadı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

İstanbul doğumlu olmasına rağmen Denizli kökeniyle tanınan Yazıcıoğlu, hem genç oyuncular arasında örnek bir kariyer hikâyesi sunuyor hem de hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

AŞK VE GÖZYAŞI'NIN YILDIZI BARIŞ ARDUÇ'UN MEMLEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının "memleketini duyan inanamıyor" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Hatta Şile'de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk serüveni ise Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle bugün Türkiye'nin en çok hayran kitlesine sahip isimlerinden biri haline geldi.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

EKRANLARIN YAKIŞIKLI JÖNÜ KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

Yeşilçam’ın Sultanı’ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Türkan Şoray zarafetiyle büyüledi: Günüme güzellik geldi

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.