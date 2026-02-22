Trend
Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi, şimdi ekranların sultanı! 15 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı: Tanıyabildiniz mi?
Yıllara rağmen değişmeyen güzelliğiyle konuşulan bu ünlü oyuncu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Günümüzde de ekranlardan uzak kalmayan usta sanatçının gençlik kareleri sosyal medyada gündem oldu. Sizce kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 22.02.2026 19:45