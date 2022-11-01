Trend Galeri Trend Magazin Hulusi Kentmen'in hayatı da film gibi! İşte gönüllere taht kuran efsane oyuncu Hulusi Kentmen hakkındaki o gerçek

Hulusi Kentmen'in hayatı da film gibi! İşte gönüllere taht kuran efsane oyuncu Hulusi Kentmen hakkındaki o gerçek

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hulusi Kentmen'in vefatının üzerinden 29 yıl geçti. Google'dan Hulusi Kentmen'li Doodle sürprizi geldi. Peki Hulusi Kentmen neden doodle oldu? Google, sanatçıları, bilim insanlarını ve diğer önemli kişileri doğum tarihinde veya vefat tarihinde Doodle yapmaktadır. Fakat usta sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen'in doğum tarihi Ocak ayında ve vefat tarihi ise Aralık ayındadır. Haliyle Yeşilçam'ın 'tonton amcası' Hulusi Kentmen'in 1 Kasım'da neden Doodle olduğu merak konusu oldu. Sert görünümlü ama iyi yürekli ve genellikle de fabrikatör baba rolünde görürüz Hulusi Kentmen'i. Efsane oyuncunun hayatı da filmleri aratmıyor. İşte 7'den 70'e Türk halkının gönüllerinin bir köşesinde hep var olan Google'a Doodle olan Hulusi Kentmen hakkında merak edilenler...