Yeşilçam’ın tonton dedesi Hulusi Kentmen’in gerçek mesleğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız!

Türk sinemasının o güven veren babacan çınarı Hulusi Kentmen, aslında beyazperdeye tahmin ettiğimizden çok daha derin ve farklı bir disiplinden süzülerek gelmişti. Filmlerindeki o vakur duruşunu ve sarsılmaz otoritesini asıl mesleğinden kazandığı hayat tecrübesine borçlu olan usta oyuncu, sert bakışların ardına sakladığı sonsuz şefkatiyle toplumsal bir figür haline geldi. Bugün bile hafızalarda yaşayan o unutulmaz karakterler, aslında sanatçının kendi hayatındaki disiplin ile samimiyetin eşsiz bir birleşimiydi.