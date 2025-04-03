Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Avanak Apti'de 'Yadigar Ejder' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Adnan Ayberk, dönemin usta oyuncularındandı. Ancak Adnan Ayberk'in vefatı da hayat hikayesi gibi hazin oldu. İşte ünlü oyuncunun herkesi hüzne boğan o hikayesi!