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Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Avanak Apti'de 'Yadigar Ejder' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Adnan Ayberk, dönemin usta oyuncularındandı. Ancak Adnan Ayberk'in vefatı da hayat hikayesi gibi hazin oldu. İşte ünlü oyuncunun herkesi hüzne boğan o hikayesi!

Giriş Tarihi: 03.04.2025 19:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 20:17
Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

Ünlü oyuncu Adnan Ayberk, Yeşilçam'a damga vurmuş ama her zaman geri planda kalan usta isimlerden biriydi.

Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

DUYANLAR HÜZNE BOĞULDU

Hayat hikayesi ve vefatı da duyanları hüzne boğdu.

Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

SİVAS'TA DOĞDU

'Avanak Apti'nin 'Yadigar Ejder'i Adnan Ayberk'in, hikayesi 5 Ekim 1947 yılında Sivas'ta başladı.

Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

BİRÇOK FİLMDE OYNADI

Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynaya Adnan Ayberk, Türk sinemasında çok sayıda filmde yardımcı oyuncu olarak rol alan sanatçı, özellikle Şark Bülbülü filmindeki Mazlum, Gerzek Şaban filmindeki Kahveci Hamza ve Doktor Civanım filmindeki Gaffur karakterleriyle hatırlanıyor.

Yeşilçam’ın unutulan emektarlarındandı! ‘Avanak Apti’nin ‘Yadigar Ejder’i Adnan Ayberk’in hazin hikayesi!

1991 YILINDA VEFAT ETTİ

Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynadı. Şark Bülbülü isimli filmde oynadığı Mazlum karakteriyle hatırlanır. Sanatçı 1991 yılında vefat etti.