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Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

Yeşilçam'da yer aldığı filmlerle milyonları peşinden sürükleyen usta bir isimdi Fatma Girik… 79 yaşında hayata veda eden Fatma Girik'in hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de zaman zaman hala gün yüzünü çıkıyor. Peki siz 14 yaşında sinemayla tanışan usta oyuncunun kazandığı ilk parayla ne yaptığını biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:54
Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "Dört Yapraklı Yonca"yı oluşturan usta oyuncu Fatma Girik, 3 yıl önce henüz 79 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi altına alınan Fatma Girik, organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

Bugüne kadar 200'e yakın filmde rol alan Fatma Girik, ardında bıraktıklarıyla hafızalarda ve kalplerdeki yerini korumaya devam edecek.

Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

SİNEMAYLA 14 YAŞINDA TANIŞTI

1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik işçi bir ailenin kızıydı. Komşuları, filmlerde figüranlık yapıyordu. 14 yaşında sinema ile tanıştı.

Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

İlk başrolünü Leke (1957) adlı köy filminde oynadı. Memduh Ün'ün 1960'da Ölüm Peşimizde filmiyle adını duyurdu. Ün ile bu tanışıklığı 60 yıllık bir aşka evrildi.

Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

KAMERA ARKASINDA DA GÖREV ALDI

Pek bilinmese de beyaz perdedeki başarısını kamera arkasındaki görevleriyle de perçinleyen bir isimdi Fatma Girik. 1978 yılında Kemal Sunal'la birlikte Can Film adlı yapım şirketini kurup yapımcılık yapmaya başladı. Bu ortaklığın ilk filmi 'Yüz Numaralı Adam' filmiydi. Girik, 1978 tarihli 'Yüz Numaralı Adam' ve 'İnek Şaban' ile 1979 tarihli 'Bekçiler Kralı' ve 'Dokunmayın Şabanıma' filmlerde yapımcı olarak karşımıza çıktı.