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Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…
Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…
Yeşilçam'da yer aldığı filmlerle milyonları peşinden sürükleyen usta bir isimdi Fatma Girik… 79 yaşında hayata veda eden Fatma Girik'in hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de zaman zaman hala gün yüzünü çıkıyor. Peki siz 14 yaşında sinemayla tanışan usta oyuncunun kazandığı ilk parayla ne yaptığını biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:54