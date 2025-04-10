Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Fatma Girik kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte hayatıyla ilgili bilinmeyenleri…

KAMERA ARKASINDA DA GÖREV ALDI

Pek bilinmese de beyaz perdedeki başarısını kamera arkasındaki görevleriyle de perçinleyen bir isimdi Fatma Girik. 1978 yılında Kemal Sunal'la birlikte Can Film adlı yapım şirketini kurup yapımcılık yapmaya başladı. Bu ortaklığın ilk filmi 'Yüz Numaralı Adam' filmiydi. Girik, 1978 tarihli 'Yüz Numaralı Adam' ve 'İnek Şaban' ile 1979 tarihli 'Bekçiler Kralı' ve 'Dokunmayın Şabanıma' filmlerde yapımcı olarak karşımıza çıktı.