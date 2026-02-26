Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu hayranlarını korkuttu: Endişeli ve gerilimli bir hafta…

Bir döneme güzelliği ve yeteneğiyle damga vuran oyuncu Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzakta bir yaşam sürdürüyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişim kuran Gülşen Bubikoğlu, bugün yeni paylaşımıyla magazinde yer aldı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 20:51
Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneğiyle, hem de güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlülerden biriydi.

Usta oyuncu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemlerde ilgi topluyor.

Gülşen Bubikoğlu, son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla hasret gideriyor.

Oyuncu, en son yeni yılda paylaşım yapmış ve duygu dolu notlar da eklemişti.

Bu fotoğrafının altına ise, "Hayat bir anlamda direnmek demek, rağmen umutları çekiştirmeye devam..ev süslemek, kendine özen göstermek , yeni bir yıla hazırlanmak iyi geliyor..herkesin isteklerinin karşılık bulduğu bir yıl diliyorum ..🌹" notunu eklemişti.

İŞTE BUGÜNKÜ PAYLAŞIM: "ENDİŞELİ VE GERİLİMLİ HAFTA..."

Ünlü oyuncu bugün yeni paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Sarı kazağıyla poz veren Gülşen Bubikoğlu paylaşımının altına ise, "Endişeli ve gerilimli bir haftayı geride biraktıktan sonra biraz moral…" notunu ekledi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının hayat hikayeleri...

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.

Ortaokulu yarıda bırakarak henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılığa başladı. Dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesiyle sinema macerası başladı.

1971 yılında, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Yılmaz Köksal'ın başrolünde yer aldığı Önce Sev Sonra Vur filmiyle oyunculuğa adım atan Meral Zeren, rol alabilmek için yaşını dört yıl büyütmek zorunda kaldı. Kıvrak zekâsı, etkileyici güzelliği ve doğal yeteneğiyle kısa sürede Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri oldu.

Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği eğitimi aldı ve gazinolarda solist olarak sahneye döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan gibi dev isimlerle sahne alarak sahne kariyerinin zirvesine ulaştı.

1979'da Kalbinden Atma Beni / Hercai adlı 45'liği çıkaran sanatçı, 1980 yapımı Banker Bilo ile Yeşilçam'daki son büyük çıkışını yaptı. 80'li yıllarda Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı müzikallerinde rol alan Zeren, tiyatro sahnelerinde deneyim kazandıktan sonra 1985'te Duvardaki Kan dizisiyle televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş gerçekleştirdi.

İŞTE SON HALİ!

1986'da assolistlik kariyerine yeniden başlayan Meral Zeren, 90'lı yıllara kadar gazinolarda fırtına gibi esmeye devam etti. Ardından televizyon filmleri ve dizilerinde rol alarak sanat yaşamını sürdürdü.

Bugün 69 yaşında olan Meral Zeren, son görüntüleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAKAR ŞAİR'İN GARDIROP FUAT'ININ OĞLU DA ÜNLÜYMÜŞ!

Yeşilçam sinemasının unutulmaz yardımcı oyuncularından Ünal Gürel, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı komedi filmlerindeki performansıyla hafızalara kazındı.

BAKIN NERELİYMİŞ…

9 Mayıs 1935'te Adapazarı'nda dünyaya gelen Gürel, sanat hayatına tiyatro ile adım attı. Hacettepe Üniversitesi Şan Bölümü'ne başlayan sanatçı, ailesinin İstanbul'a taşınmasının ardından eğitimini sürdürürken, üniversitenin ikinci sınıfında babasının vefatı üzerine İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

Tiyatronun kapılarını aralayan Ünal Gürel, 1960 ve 1961 sezonlarında Ankara Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı. Tiyatro dışında sinema filmlerinde de boy gösteren Gürel, 1964 yılında kamera karşısına geçti. İzleyiciler onu, "Yedi Bela Hüsnü"deki Karamürselli Deli Hamdi, "Sakar Şakir"deki Gardırop Fuat, "Tokatçı"daki Karbonat Erol ve "Dokunmayın Şabanıma"daki Fatsalı/Pastacı Osman rolleriyle hatırlıyor.

Ünal Gürel sadece oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir yazardı. 1974 yılında "Boşver Arkadaş" filmiyle senaristliğe adım attı.

Bir yıl sonra "Minik Cadı"nı kaleme aldı ve 1983 yılında Kemal Sunal ile Nevra Serezli'nin başrolünü paylaştığı "Kılıbık" filmiyle Yeşilçam'a unutulmaz eserler kazandırdı. 1992 yılında ise televizyon dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda berber rolüyle ekranlarda yer aldı.

USTA OYUNCUNUN OĞLU DA OYUNCUYMUŞ MEĞER! İŞTE O İSİM…

Usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu Rüçhan Gürel, babasının adını taşıyan tiyatro okulunda eğitmen olarak görev yaptı. Hem oyunculuk kariyeri hem de eğitmenliğiyle sanat dünyasında kendi izini bırakıyor.

Rüçhan Gürel'in babasına olan benzerliği ise görenlerin dikkatinden kaçmıyor. İzleyiciler onu, bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde sergilediği performansıyla da hatırlayabilir.

66 yaşında, 8 Nisan 2002'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Her ne kadar Yeşilçam'da yardımcı oyuncu olarak yer alsa da, Kemal Sunal filmlerindeki karakterleriyle izleyicilerin hafızasında silinmez bir yer edindi.

Karakterleriyle güldüren, yazarlığıyla sanat dünyasına katkı sunan Ünal Gürel, sinema tarihinin görünmeyen yıldızlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ İHSAN YÜCE'NİN ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? MEĞER DAHİYMİŞ…


'Kibar Feyzo'da Hacı Hüso, 'Salako'da Reşit Ağa…' Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Yüce, sadece ekranda gördüğümüz karakterlerle değil, çok yönlü yetenekleriyle de sinema tarihine damga vurdu. Üstelik kökenleri de oldukça şaşırtan bir yerden… İşte detaylar!

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Yüce, 1929 yılında Elazığ'da dünyaya geldi ve 1991'de aramızdan ayrılana kadar Türk sinemasına sayısız eser bıraktı. Kafkasya Dağıstan göçmeni bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Yüce, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüdü. Gençliğinde özel sektörde muhasebecilik yapan usta, 1952 yılında İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu ile sahneye adım attı.

Kısa ömürlü olsa da Bizim Tiyatro'yu kuran Yüce, 1965-1966 yıllarında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda, 1968'de ise Ankara Drama Tiyatrosu'nda oyunlar sahneledi. "Suç ve Ceza" ile "Sahne Işıkları" gibi oyunlar onun tiyatrodaki başarısını gözler önüne serdi.