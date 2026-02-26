Trend
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu hayranlarını korkuttu: Endişeli ve gerilimli bir hafta…
Bir döneme güzelliği ve yeteneğiyle damga vuran oyuncu Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzakta bir yaşam sürdürüyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişim kuran Gülşen Bubikoğlu, bugün yeni paylaşımıyla magazinde yer aldı. İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 20:51