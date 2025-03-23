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Yeşilçam’ın unutulmaz kamera arkası fotoğrafları! Daha önce hiç görmediğiniz o anlar!

Yeşilçam'da birçok filmde yer alan ünlü yıldızların kamera arkaları da oldukça ilgi çekici. Daha önce hiç görmediğiniz set arkası fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o fotoğraflar!

Giriş Tarihi: 23.03.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 00:08
Yeşilçam’ın unutulmaz kamera arkası fotoğrafları! Daha önce hiç görmediğiniz o anlar!

Yeşilçam'da ünlülerin hayatları merakla takip edilirken bu kez de daha önce hiç görülmemiş set fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Yeşilçam'ın unutulmaz set fotoğrafları herkesin ilgisini çekti.

İşte o anlar!

Yeşilçam’ın unutulmaz kamera arkası fotoğrafları! Daha önce hiç görmediğiniz o anlar!

Kartal Tibet, Şener Şen'le sahneyi canlandırıyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz kamera arkası fotoğrafları! Daha önce hiç görmediğiniz o anlar!

Badi Ekrem, Tulum Hayri ve Kül Yutmaz

Yeşilçam’ın unutulmaz kamera arkası fotoğrafları! Daha önce hiç görmediğiniz o anlar!

Gulyabani hazırlığında Türker Tekin

Yeşilçam’ın unutulmaz kamera arkası fotoğrafları! Daha önce hiç görmediğiniz o anlar!

Şekerpar setinden unutulmaz bir an!