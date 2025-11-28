Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın unutulmaz racon ustası, Kemal Sunal’ın ekran partneriydi… Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer ondan da meşhurmuş!

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamlarından biri olan Dinçer Çekmez, sert bakışları ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk sinemasının kilometre taşları arasında yer alıyor. Bir dönemin filmlerine damga vuran usta oyuncu, güçlü ekran karakterinin ardında oldukça renkli bir özel hayat barındırıyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan bir ayrıntı, sinema tutkunlarını şaşkına çevirdi. Meğer Çekmez'in aile fertlerinden biri, popüler bir gençlik dizisinde rol alarak kendi döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelmiş. Bu beklenmedik bağlantı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede gündem olurken Yeşilçam meraklılarını da geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.11.2025 13:47
"Mazlum'u getirin bana!" repliğiyle hafızalara kazınan Dinçer Çekmez, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak iz bıraktı. Özellikle Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban ve Atla Gel Şaban gibi filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Sadece sinema değil, tiyatro sahnesinde de güçlü performanslar sergileyen Çekmez, Yeşilçam'ın sayısız filminde izleyicilerle buluştu. Ancak usta oyuncu, 12 Mart 2013'te, lösemi tedavisi gördüğü hastanede, 70 yaşında hayata veda etti.

Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Dinçer Çekmez'in, kendisi gibi ünlü bir ismin kardeşi olduğu ise pek bilinmeyen bir gerçekti.

Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de kendisi gibi oldukça ünlü bir oyuncuymuş...

Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan "Adını Feriha Koydum" dizisin Feriha'nın babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat veren Metin Çekmez'den başkası değil.

Bir süre kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dinçer Çekmez'in Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır.

İşte sizler için derlediğimiz diğer akraba olan ünlüler...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Şener Şen-İnci Şen

Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Jale Altuğ-Şevket Altuğ

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Baba oğul

Göksel Arsoy- Gökhan Arsoy

Macit Flordun-Tardu Flordun

Ali Şen-Şener Şen

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil