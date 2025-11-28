Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın unutulmaz racon ustası, Kemal Sunal’ın ekran partneriydi… Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer ondan da meşhurmuş!

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamlarından biri olan Dinçer Çekmez, sert bakışları ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk sinemasının kilometre taşları arasında yer alıyor. Bir dönemin filmlerine damga vuran usta oyuncu, güçlü ekran karakterinin ardında oldukça renkli bir özel hayat barındırıyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan bir ayrıntı, sinema tutkunlarını şaşkına çevirdi. Meğer Çekmez'in aile fertlerinden biri, popüler bir gençlik dizisinde rol alarak kendi döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelmiş. Bu beklenmedik bağlantı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede gündem olurken Yeşilçam meraklılarını da geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı.