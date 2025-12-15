Trend
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı yıllara meydan okuyor! Siz hangi ünlü olduğunu biliyor musunuz?
Eskiden Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden olan bu ünlü, bugün de ekranların vazgeçilmezlerinden. Zamansız güzelliğiyle herkesi büyüleyen oyuncuyu, gençliğini bilenler bile tanımakta güçlük çekiyor. Siz tahmin edebildiniz mi?
Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 08:02