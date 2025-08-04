Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

"SİNEMADAN PARA KAZANMAK İMKANSIZDI"

Ünlü isim, sinemadan para kazanamadığını ve müziğe neden yöneldiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık 'Kendi paramı kazanıyorum' düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor, 'Benim bunları utandırmam lazım' diyerek, şan dersleri aldım ve devam ettim" ifadelerini kullandı.