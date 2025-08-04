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Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?
Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?
Ünlülerin geçmişteki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olan bu oyuncu, günümüzde de güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Peki, bu ünlü ismi genç haliyle tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 04.08.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 08:31