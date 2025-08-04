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Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Ünlülerin geçmişteki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olan bu oyuncu, günümüzde de güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Peki, bu ünlü ismi genç haliyle tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 04.08.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 08:31
Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Ünlülerin eski görüntüleri sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Geçmişten paylaşılan fotoğraflar takipçilerini hayrete düşürüyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran bu oyuncu, Türkiye'nin en sevilen yüzlerinden biri oldu.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Yıllar geçtikçe güzelleşen, şimdilerde makyajı ile dünya çapında üne kavuşan ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi?

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

O kişi aslında Türkan Şoray'dan başkası değil.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Burnunu kariyerinin en başında yaptıran ardından ise dudak dolgusu yaptıran Türkan Şoray bugün bile güzelliği ile çok konuşulan ünlüler arasında.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türk sinemasının Sultan'ı, son günlerde de makyajıyla dünya çapında bir trend haline gelmişti.. 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) ile konuşulan Türkan Şoray hakkında şaşırtan bir gerçek daha ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

BİLİNMEYEN KIZ KARDEŞİ

Türkan Şoray kardeşi Figen Çevik Gezer'i yıllardır adeta sır gibi saklıyordu. Bugüne kadar usta sanatçının yalnızca Nazan ismindeki kız kardeşi biliniyordu. Türkan Şoray'ın yıllar sonra ikinci kız kardeşi olan Figen Çevik Gezer'in fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray'ın bilinmeyen kız kardeşi Figen...

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yapmıştı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin nutku tutulmuştu.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türkan Şoray'ın kız kardeşi oyuncu ve şarkıcı Nazan Şoray'ın eski halinden eser yok.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Adeta baştan aşağı değişen Nazan Şoray'ın son hali bambaşka biri gibi.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

İşte Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray'ın son hali...

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türkan Şoray'a benzerliğiyle bilinen Nazan Şoray'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, estetik dokunuşlarla da büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Nazan Şoray'ın 50'li yaşlarına geri döndüğünü belirten hayranları son haline beğeni yağdırdı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra müzisyenliğe adım atmıştır.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalama kararı aldı. Ancak 2011 yılında tekrardan dönüş yapan şarkıcı, Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray daha önce katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"SOKAKLARDA RAHAT YÜRÜMEK İSTİYORUM"

"Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim" şeklinde açıklama yapan Şoray, neden film artisti olmak istemediğini de yanıtlayarak şöyle konuştu:

"Şikayet anlamında söylemiyorum, sadece olanı söylüyorum ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum, hala merakım var. Bana 'Niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun?' diye sorduklarında 'Sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum' demiştim."

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

"SİNEMADAN PARA KAZANMAK İMKANSIZDI"

Ünlü isim, sinemadan para kazanamadığını ve müziğe neden yöneldiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık 'Kendi paramı kazanıyorum' düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor, 'Benim bunları utandırmam lazım' diyerek, şan dersleri aldım ve devam ettim" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

SIKILMAKTAN KORKTUĞUM İÇİN EVLENMEDİM

Nazan Şoray daha önce verdiği bir röportajda, sıkılmaktan korktuğu için evlenmediğini açıklamıştı. "Evlenirsem ayrılmamam lazımdı, öyle bir düşünceye sahiptim" diyen Şoray, çocuk yapmama sebebini de söylemişti. Ünlü isim, "Benim hayatım sahnede, hep çalışarak geçti. Hayatımda aşk olmasa olur ama iş olmazsa olmaz. Öyle bir yapıya sahibim. O zaman için buna zaman kaybı olarak baktım" şeklinde konuşmuştu.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşlerinin daha olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutladı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biriydi! Gençlik fotoğrafından kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekti.