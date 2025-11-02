85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetmişti! İşte Yeşilçam’ın zarif jönü Engin Çağlar’ın unutulmaz yaşamı...

"Merve kızım, yaz aylarını Tekirdağ'daki yazlığımızda geçiriyoruz. Biliyorsun çok çalıştım, çok güzel işler bıraktım. Artık dinlenme ve keyifle yaşama zamanı. Ben çocukluğumdan beri Şişli'de yaşıyorum. Havalar soğuyana kadar yazlıkta kalıyorum. Burası şu an çok keyifli. Sessiz, sakin, trafik ve yoğunluk yok. Eşimle huzurlu vakit geçiriyoruz. Allah'a çok şükür güzel bir yaşantım var. Türk halkının bizlere karşı büyük sevgisi var. Onlara layık bir hayat yaşadım. Olumsuz tek bir haberim olmamıştır. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Düzgün bir aileyiz. İki oğlumuz var. Evlatlarımız büyüdü, kendi yollarını çizdi. Artık eşimle rahatımız yerinde, huzurlu ve keyifle yaşama zamanımız.