Trend
Galeri
Trend Magazin
85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetmişti! İşte Yeşilçam’ın zarif jönü Engin Çağlar’ın unutulmaz yaşamı...
85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetmişti! İşte Yeşilçam’ın zarif jönü Engin Çağlar’ın unutulmaz yaşamı...
Ses Dergisi yarışmasıyla sinemaya adım atan, Hülya Koçyiğit'ten Türkan Şoray'a birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Engin Çağlar, Yeşilçam'ın altın dönemine damga vurmuştu. Usta oyuncu, son röportajında "Artık huzurla yaşama zamanı" demişti.
Giriş Tarihi: 02.11.2025 06:07