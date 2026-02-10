Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: ‘Beni hayata hazırlayan annemdi’

Türk sinemasının 'dört yapraklı yoncası'nın parlayan yıldızı Hülya Koçyiğit, sahnedeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte, geniş ve mutlu bir ailenin keyfini sürüyor. Hülya Koçyiğit, tam 57 yıldır efsane Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan ile mutluluk dolu bir evliliği devam ettiriyor. Son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, düzenlenen 'Sinema ve Aile' konulu söyleşiye katıldı. Koçyiğit, yaptığı konuşmada, ailenin Türk toplumu için büyük önem taşıdığını söyledi: 'Beni insan yapan, hayata hazırlayan ailemdir. Annem, yeteneğimi fark eden, onu geliştirmem gerektiğini söyleyen kişidir. Bana insan sevgisini, vatan sevgisini aşılayan da odur.' 10 yıl boyunca felçli olarak yaşayan Hülya Koçyiğit'in annesi Melek Koçyiğit Ekim 2006'da hayatını kaybetmişti. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… TUBA BÜYÜKÜSTÜN TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU DEMET EVGAR VE ANNESİ PELİN KARAHAN VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ŞERİF SEZER ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ