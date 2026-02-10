Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: ‘Beni hayata hazırlayan annemdi’

'Sinema ve Aile' konulu söyleşiye katılan Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Hülya Koçyiğit, ailenin Türk toplumu için büyük önem taşıdığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 09:26
Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın parlayan yıldızı Hülya Koçyiğit, sahnedeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte, geniş ve mutlu bir ailenin keyfini sürüyor.

Hülya Koçyiğit, tam 57 yıldır efsane Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan ile mutluluk dolu bir evliliği devam ettiriyor.

Son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, düzenlenen 'Sinema ve Aile' konulu söyleşiye katıldı. Koçyiğit, yaptığı konuşmada, ailenin Türk toplumu için büyük önem taşıdığını söyledi:

"Beni insan yapan, hayata hazırlayan ailemdir. Annem, yeteneğimi fark eden, onu geliştirmem gerektiğini söyleyen kişidir. Bana insan sevgisini, vatan sevgisini aşılayan da odur."

10 yıl boyunca felçli olarak yaşayan Hülya Koçyiğit'in annesi Melek Koçyiğit Ekim 2006'da hayatını kaybetmişti.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

DEMET EVGAR VE ANNESİ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

ŞERİF SEZER

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

AFRA SARAÇOĞLU

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

KIVANÇ TATLITUĞ