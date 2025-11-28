Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nazan Ayas Günaydın'a konuştu! "Hülya Avşar'ın gençliğini görecektiniz, su gibiydi"

RAHMETLİ KEMAL SUNAL OLURDU ORADA, ŞERİF GÖREN OLURDU
Peki sizin yaşadığınız o dönemlerde,o dönemde genç olmak nasıl bir duyguydu?
Evet, yani şöyle, ben çok fazla gençliğimi yaşayamadım. Çalışmaktan. Çünkü devamlı setlerdeydim.
Biri bitiyordu, biri başlıyordu. Ama yani şeydik, mesela arada bir işimiz biter. Arkadaşlarla Erman Han vardır, hala var. Altında Papirüs vardı. Oralara gidip, yani arkadaşlarımız da, oyuncu arkadaşlarımız da işte Rahmetli Kemal Sunal olurdu orada, Şerif Gören olurdu. Herkes oradaydı. İki laf ederdik. Büyüklerimizi görürdük. Ama en geç dokuz dediğim evde olurdum ben. Çünkü sabah setim olurdu. Yani benim gençliğim öyle geçti.
Yakın zamanda da yeni bir projenin içerisinde de göreceğiz sizi zaten
Evet, evet. O da çok güzel. Netflix'e sekiz bölümlük bir diziye başlıyorum. Seviyorum. Yani işimi de seviyorum. Mesela şimdi ben bir iki sene ara verdim. Yine biraz yüzüm dinlensin. Çünkü çok arka arkaya projelerde oynadım. Ama özlüyorum. Yani kamerayı özlüyorum. Ortamı özlüyorum.
*Hanımın çiftliğini özlüyor musunuz?
Özlüyorum. O ayrı yani ben ailemden çok iki sene Adana'da vakit geçirdim. İki sene sürdü. Az değil. Ve birinci başladık, birinci bitirdik. Çok güzel bir iş. Ne kadar şanslıyım ki öyle bir projede oynadım. Orada da oranın da kadrosu çok iyi. Çok iyiydi yani. İnanılmaz bir kadro. Ve çok iyi, kastı çok iyiydi. Herkes birbiriyle çok uyumluydu, rolüyle. Saygı duyuyorum yaptığım işe. En önemlisi o.
Normal televizyonda da çok iyi dizilerde oynadım. Yaprak Dökümü'nde de oynadım. Cesur ve Güzel'de oynadım baştan sona...
*O nasıl bir diziydi sizin için?
Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ oynuyordu orada da. O da çok güzeldi. Çok iyiydi. İkisi de çok iyiydi çünkü. Kıvanç Bey müthiş, çok saygılı, çok iyi bir aile terbiyesi almış beyefendi bir çocuk. Tuba Hanım'la da uyumlu. O da saygılı. Yaptığı işe saygılı. Önemli olan o.
*Son olarak sizi yıllardır severek izleyen insanlara bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz?
Valla ben çok mutlu oluyorum. Hala beni yolda görüp benim adımla ve soyadımla bana hitap ediyorlar. Bu tabii Yeşilçam'ın getirdiği bir şey. Yeni nesil de tanıyor, onu da çok seviyorum. O da çünkü televizyon dizilerim var. Beni sevmeye devam etsinler.