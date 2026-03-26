Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın hayali ortaya çıktı: Meğer ölmeden önceki tek arzusu buymuş!

Yeşilçam'da Dünyayı Kurtaran Adam olup yeri göğü inleten, Kara Murat ile surları aşan usta jön Cüneyt Arkın, 2022'de aramızdan ayrılırken meğer kalbinde dev bir ukde bırakmış! Dev çınarın ölmeden önceki o büyük arzusu bakın neymiş...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 16:12
Eskişehir'in bir köyünde, yokluk içinde başlayan o amansız mücadele, onu Türk sinemasının efsane jönü haline getirdi.

Tıp fakültesini bitirip doktor olan ancak kalbindeki sinema aşkına yenik düşen Cüneyt Arkın, aksiyon sahnelerindeki korkusuz duruşuyla milyonların kahramanı oldu.

Malkoçoğlu'ndan Kara Murat'a kadar canlandırdığı her karakterle adeta devleşen usta sanatçı, 2022 yılında aramızdan ayrılırken arkasında koca bir çınar ve silinmez izler bıraktı.

"Gerçek kahramanlık evine ekmek götürmektir" diyen o mütevazı devin, setlerin gürültüsünden ve alkışların uzağından kaçıp sığınmak istediği bambaşka bir dünyası vardı.

2022'de aramızdan ayrılan usta ismin bu yarım kalan rüyasını, eşi Betül Cüreklibatır paylaştı.

Meğer o sert bakışlı dev adamın en büyük arzusu, ne yeni bir film ne de büyük ödüllermiş.

Cüreklibatır, usta sanatçının tek hayalinin mütevazı bir çiftlik kurmak olduğunu aynı zamanda çiftlikte keçi, koyun ve köpek gibi hayvanlar beslemek istediğini geçtiğimiz yıllarda dile getirmişti.

Usta sanatçı hakkında ortaya çıkan bu bilgi ise duyanların adeta yüreğini burktu...

PEKİ BİR BAŞKA YEŞİLÇAM USTASI OLAN AHMET ARIMAN'IN HAYAT HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.

Ortaokulu yarıda bırakarak henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılığa başladı. Dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesiyle sinema macerası başladı.

1971 yılında, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Yılmaz Köksal'ın başrolünde yer aldığı Önce Sev Sonra Vur filmiyle oyunculuğa adım atan Meral Zeren, rol alabilmek için yaşını dört yıl büyütmek zorunda kaldı. Kıvrak zekâsı, etkileyici güzelliği ve doğal yeteneğiyle kısa sürede Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri oldu.