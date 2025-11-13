Trend
Yeşilçam'ın yaşlanmayan güzeli! Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı... 62 yaşındaki Müge Akyamaç'ın son hali 30'luklara taş çıkarttı!
Efsane isim Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Müge Akyamaç, adeta zamana meydan okuyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçam yıldızı, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:41