Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın yaşlanmayan güzeli! Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı... 62 yaşındaki Müge Akyamaç'ın son hali 30'luklara taş çıkarttı!

Efsane isim Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Müge Akyamaç, adeta zamana meydan okuyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçam yıldızı, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:41
Yeşilçam'ın akıllara kazınan isimlerinden Müge Akyamaç, özellikle 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filmindeki performansıyla geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.

Filmde Almanya'ya kaçak giden Şaban'ın büyük aşkı "Bahar"a hayat veren Akyamaç, dönemin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti. Zarafeti, doğal güzelliği ve sade oyunculuk tarzıyla izleyiciden tam not alan yıldız, o yıllarda adeta ekranların gözdesi olmuştu.

Aradan geçen uzun yıllara ve ekranlardan uzak kalmasına rağmen, Akyamaç son günlerde sosyal medyada yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Eski kareleri ve son haliyle gündeme gelen usta oyuncu, nostalji severlerin ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Bugün 62 yaşında olan usta oyuncunun güncel hali, yıllara meydan okuyan zarafetiyle hayranlarından tam not aldı. Hem fit görünümü hem de sade, doğal tarzıyla dikkat çeken Müge Akyamaç için sosyal medyada "Yeşilçam'ın hiç yaşlanmayan yıldızı" yorumları peş peşe geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Akyamaç, hesabından sık sık fotoğraflar paylaşarak takipçileriyle etkileşimde bulunmayı sürdürüyor.

Yeşilçam'ın sevilen ismi yaptığı paylaşımlarla da sevenlerinden birçok beğeni ve yorum alıyor.

Yeşilçam filmlerinin hepimizin hafızasında özel bir yeri var. Ancak bazı oyuncular var ki adlarını bilmesek bile hepimizin görünce tanıdığı ve filmleri izlerken gözlerinin aradığı isimler onlar. İşte o oyunculardan biri de Oya Akkartal.

Oya Akkartal, bir diğer bilinen adıyla Oya Öge, sadece 3 filmde oynamasına karşın başarılı bir şekilde canlandırdığı 'saf kız' karakteri ile hafızalarda yer edindi.

Baldız, 100 Numaralı Adam ve Küçük Bey filmlerinde yer alan oyuncunun son hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanıyamıyor.

İŞTE SON HALİ!
Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.

İzleyiciler ise hala sempatikliğinden bir şey kaybetmediğini vurguluyor.

Peki Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor?

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu, bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı...

Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur.

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Nilgün Nazlı, 1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çevirdi. İki filminde Cüneyt Arkın ile oynadı kısa rollerdi ama iyi oynayarak seyircinin hafizalarına kazındı. Kanun Adamı'nda filmin başında öldürulen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolundeki Tuğrul Meteer'in sevgilisi rolundeydi. Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

Züğürt Ağa Filminden
Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.
Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?
Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.
Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.
Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.
Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.

Oynadığı filmler
1984: Uç Güzel Güvercinim
1985: Acımak - Feriha
1985: Kanun Adamı
1985: Katiller De Ağlar
1985: Kuyucaklı Yusuf
1985: Züğürt Ağa - Kiraz

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Bir dönem "Aldatıldığımı öğrenince o hırsla doğru estetik doktoruna koşmuştum" diyen Tuluğ Çizgen'in estetikli hali oldukça dikkat çekmişti.

75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.