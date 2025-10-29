Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu hem zarafeti, hem de yeteneğiyle hafızalara kazınan ünlü isimlerden biri.

Yeşilçam'ın en zarif ve en duru güzellerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sinemadaki asaleti ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Oynadığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncunun özel hayatı ise bugüne kadar hep gizemini korudu.