Trend Galeri Trend Magazin Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Yeşilçam'da rol oynadığı sayısız filmle hafızalara kazınan güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun herkes kardeşini tanıyor. Ancak sevilen oyuncunun dayısının ünlü şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 16:36
Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu hem zarafeti, hem de yeteneğiyle hafızalara kazınan ünlü isimlerden biri.

Yeşilçam'ın en zarif ve en duru güzellerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sinemadaki asaleti ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Oynadığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncunun özel hayatı ise bugüne kadar hep gizemini korudu.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nu herkes tanıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun Kemal Sunal'ın 'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kör kızı, Hülya karakterini canlandırdı.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Peki Bubikoğlu'nun dayısının ünlü şarkıcı olduğunu biliyor musunuz? Gün yüzüne çıkan bu gerçek, hem sevenlerini hem de magazin camiasını adeta şaşkına çevirdi!

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Gülşen Bubikoğlu ile kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun dayısı, Türk sanat müziğinin ünlü ismi çıktı.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Gülşen Bubikoğlu ile kardeşi Nilgün Bubikoğlu Adnan Şenses'in yeğeni...

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

İŞTE AKRABALIĞI İLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM!

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmiş elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektiği burnu ile ne de şefkatli bir kadındı.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Bilal İnci - Elif İnci

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Ali Şen-Şener Şen

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Şener Şen-İnci Şen

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Macit Flordun-Tardu Flordun

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Halit Kut- Burak Kut

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Herkes kardeşini biliyordu! Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer ünlü şarkıcıymış..

Feri Cansel - Zümrüt Cansel