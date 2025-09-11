“Yıkılıyo” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Ayça Tekindor’un kimin yeğeni olduğuna inanamayacaksınız! Meğer ailecek yıldızlarmış...

2004 yılında yayımladığı "Yıkılıyo" albümüyle müzik dünyasına adım atan Tekindor, birkaç single ve albüm çalışmasının ardından sahne hayatını geride bıraktı. Daha sonraki yıllarda televizyon projelerinde ve reklam filmlerinde yer aldı. Bir dönem Bodrum'a yerleşerek müzikten uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor.

Ayça Tekindor, bugün aktif olarak sahnelerde yer almasa da "Yıkılıyo" şarkısıyla 2000'lerin başında popüler kültürde iz bırakmış isimlerden biri olarak anılıyor.