“Yıkılıyo” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Ayça Tekindor’un kimin yeğeni olduğuna inanamayacaksınız! Meğer ailecek yıldızlarmış...

2000'li yılların başında televizyon ve müzik dünyasında kısa süreli bir popülerlik yakalayan isimlerden biri de Ayça Tekindor'du. Peki bu ismin aslında kimin yeğeni olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 11.09.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 12:24
Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu olan "Yıkılıyo", Tekindor'un en bilinen çalışması olarak hafızalara kazındı.

O dönem skeçlerde ve reklam filmlerinde kullandığı "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi ifadeler de gündelik dile yerleşmişti.

BAKIN KİMİN YEĞENİ ÇIKTI!

Sanatçının kökeni de dikkat çekici. Tiyatro ve sinemanın önemli isimlerinden Çetin Tekindor'un yeğeni olan Ayça, böylece sanat dünyasıyla akrabalık bağı bulunan bir isim olarak öne çıktı.

Bir yanda Türk tiyatrosunun usta aktörü, diğer yanda pop müzikte kısa süreli de olsa kendini göstermiş bir isim olması, aile içinde farklı alanlarda sanat üretildiğini ortaya koyuyor.

2004 yılında yayımladığı "Yıkılıyo" albümüyle müzik dünyasına adım atan Tekindor, birkaç single ve albüm çalışmasının ardından sahne hayatını geride bıraktı. Daha sonraki yıllarda televizyon projelerinde ve reklam filmlerinde yer aldı. Bir dönem Bodrum'a yerleşerek müzikten uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor.

Ayça Tekindor, bugün aktif olarak sahnelerde yer almasa da "Yıkılıyo" şarkısıyla 2000'lerin başında popüler kültürde iz bırakmış isimlerden biri olarak anılıyor.

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSUNUN ÇOCUKLARININ DA ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

