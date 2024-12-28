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"Yıl 1988 Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" Usta oyuncudan maziye götüren paylaşım...

Mühendislik okudu ama şimdilerin çok ünlü oyuncu ve yönetmeni oldu. Aslında hemen tanıdınız...57 yaşındaki usta isim, takipçilerini maziye götüren bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 28.12.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:34
Yıl 1988 Elektrik Mühendisliği son sınıftayım Usta oyuncudan maziye götüren paylaşım...

Birçok ünlü isim çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıyor. Bu isimlerden biri de şimdilerin ünlü bir yöentmeni...

Yıl 1988 Elektrik Mühendisliği son sınıftayım Usta oyuncudan maziye götüren paylaşım...

Fotoğrafı paylaşan isim Hamdi Alkan'dan başkası değil.

57 yaşındaki Alkan, 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" notuyla bu paylaşımı yaptı.

Yıl 1988 Elektrik Mühendisliği son sınıftayım Usta oyuncudan maziye götüren paylaşım...

"İLK ARABAM ÇEKMECE 1989"

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düşmüştü.

Yıl 1988 Elektrik Mühendisliği son sınıftayım Usta oyuncudan maziye götüren paylaşım...

"42 YIL… İLK GÜNDEN BİLE DAHA MUTLU…"

Usta oyuncu Tamer Levent, 1982 yılında Senan Levent ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz 24 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Yıl 1988 Elektrik Mühendisliği son sınıftayım Usta oyuncudan maziye götüren paylaşım...

Senan Levent, Instagram sayfasında "42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…" mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine "Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep...." sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da "42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

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