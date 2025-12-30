Trend Galeri Trend Magazin Yıl boyunca 'Yok artık' dedirttiler: 2025'te duyanları şaşkına çevirdiler! İşte yılın safları...

Bir yıl boyunca verdikleri cevaplar, yaptıkları savunmalar ve söyledikleri sözlerle herkesi şaşkına çevirdiler; kimi güldürdü, kimi 'yok artık' dedirtti... Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ yılın 'saflarını' bir araya getirdi!

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:46
-Çevirmedeki polis: "Kış için nasıl bir tedbir aldınız?" Sürücü: "Altıma uzun don giydim komiserim."

-Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı: "Biz bebek öldürüyorduk da savcı neden 'Durun' demedi? Ölümlerden savcı sorumlu."

-TV'deki Zahide Yetiş'in programında Bilal'e soruluyor: "Eşine şiddet uyguluyor muydun?" Cevap: "Şiddet uygulamıyordum, dövüyordum!.."

-Suruç'ta insanların yıllardır önünde dua edip dilekte bulundukları türbedeki mezar boş çıktı.

-Show Haber muhabiri: "Kaç yaşındasınız?" Yaşlı amca: "Bilmiyorum, çünkü her sene değişiyor."

-Asuman Krause, Aileler Yarışıyor'da sordu: "Sevmediğiniz halde nazik davranacağınız birini söyleyin."

Yarışmacı Süleyman Amca eve döneceğini unutarak heyecanla butona bastı: "Eşim!.."

-Üzerinden 50 bin lira çıkan dilenci H.N. beyinleri yaktı: "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum."

-Define için kaçak kazı yaparken yakalanan Vanlı dayıdan jandarmaya itiraz: "Ferhat dağları delerken aşk, biz delerken suç oluyor, öyle mi?"

-Bartın'da hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (34), evinde saklandığı bazanın içinde yakalanınca, polislerin "Burada ne yapıyorsun?" sorusuna "Başım dönüyordu, burada yatıyordum" cevabını verdi.