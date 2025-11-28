Trend Galeri Trend Magazin Yılan Hikayesi’nin unutulmaz Kürşat’ı Tunca Aydoğan geri döndü! Yeni hali sosyal medyayı salladı!

"Yılan Hikâyesi" dizisinde Kürşat karakteriyle hafızalara kazınan Tunca Aydoğan, yıllar sonra yeniden ortaya çıkarak sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Hayranları, değişimini görünce yorum yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 28.11.2025 21:17
7 Ekim 1999 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yılan Hikayesi dizisi büyük bir hayran kitlesine sahipti. 3 sezon boyunca devam eden dizi 23 Mayıs 2002 yılında yayınlanan 90. bölümü ile ekranlara veda etti.

Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Yılan Hikayesi dizisinde rol alan oyuncuların son halleri sosyal medyada zaman zaman merak ediliyor.

Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Kürşat karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tunca Aydoğan'ın son hali ortaya çıktı.

Dizinin kötü karakterini canlandıran Tunca Aydoğan'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte 58 yaşındaki Tunca Aydoğan'ın son hali..

10 Haziran 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisinde gösterdiği performans ile hafızalara kazındı.

Oyunculuğa olan ilgisinden dolayı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alan Tunca Aydoğan 1990 yılında mezun olmuştur.

Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi, Aşk Yeniden, İffet, Her Halimle Sev Beni, Kara İnci, Tutkunum Sana, ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almıştır.

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

Şevket Altuğ'un eşi de çok ünlü...

Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'dan başkası değil.

Şevket Altuğ, 1971 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile evlendi.

Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası... Öte yandan Halit Akçatepe'nin annesi de yine usta oyuncu Leman Akçatepe'dir.

Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadı.

Peki, Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu biliyor muydunuz?

Üstelik Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu.

Şener Şen'in kız kardeşi özellikle sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Yeşilçam filmlerinde bir türlü ayık rollerde göremediğimiz Macit Flordun da şimdilerde seyircileri ekrana kilitleyen ünlü bir oyuncu Tardu Flordun'un babası.

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.