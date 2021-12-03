Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, ünlü isimlerin sahne fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. 6 yıl sonra İstanbul'da sahne alan Sibel Can'ın kırmız elbisesi sosyal medyada olay olmuştu. Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak. Sibel Can'a, yılbaşı galası için dudak uçuklatan bir teklif gitti.

Sibel Can rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı! 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

Hürriyet'in haberine göre; Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı.

İddiaya göre; Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden sahnede olacak.