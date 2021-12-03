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Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

Yılbaşı gecesi yaklaşırken, ünlü isimlerin sahne fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. 6 yıl sonra İstanbul'da sahne alan Sibel Can'ın kırmız elbisesi sosyal medyada olay olmuştu. Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak. Sibel Can'a, yılbaşı galası için dudak uçuklatan bir teklif gitti.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:36
Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

Sibel Can rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı! 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

Hürriyet'in haberine göre; Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı.

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

İddiaya göre; Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden sahnede olacak.

Yılbaşı rekoru Sibel Can’da… Alacağı para dudak uçuklattı

Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.

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