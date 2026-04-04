Yıldırım nikahı sonrası ilk kez konuştu! Yasemin Allen: Beni annemden istemiş!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, bir süredir birlikte olduğu Erdal Kaya'yla Las Vegas'ta yıldırım nikahıyla evlenmişti. Sürpriz nikahın ardından Yasemin Allen ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 04.04.2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 02:35
'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor.

Allen'ın, kamuoyunda 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise ilk günden son ana kadar sık sık gündeme gelmişti. İkilinin aşkı ilk kez 2024 yılının mart ayında yurt dışında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmış, sosyal medya paylaşımları kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı. Ancak bu birliktelik uzun soluklu olmamış, çift ayrılık kararı almıştı.

2025 Nisan ayında yeniden bir araya geldikleri konuşulan Allen ve Kaya, bu kez de Haziran ayında yeniden ayrıldıkları söylentileriyle adlarından söz ettirmişlerdi. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan ve birlikte kamera karşısına çıkmayan ikili, ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

Kay Allen, ayrılık haberleri için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.

LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH

Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya'nın Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı.

"KOCAMAN BİR AİLE OLDUK"

Ünlü oyuncunun annesi Suna Yıldızoğlu kızı ve damadının yer aldığı kareyi X hesabında paylaşarak, "Canım kızım Yasemin'ın Erdal Kaya'la evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi ve Karadenizli gelinim de dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum! Daha ne isteyebilirim? Kocaman bir aile olduk birden" notunu yazmıştı.

Sürpriz evlilik haberi magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ünlü çiftler kervanına bir isim daha eklenmiş oldu...

Çiçeği burnunda çift, düğün sonrası mutluluklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Çift, son olarak bu romantik karesini Instagram hesaplarından takipçileriyle buluşturmuştu.

SÜRPRİZ NİKAHLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Süpriz nikahın ardından Yasemin Allen ilk kez bir mekan çıkışında görüntülendi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Yasemin Allen, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sürpriz nikahla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ANNEMDEN İSTEMİŞ BENİ"

Yasemin Allen, "Ara ara kendi aramızda da konuşuyorduk. İstiyorduk aslında. Erdal'ın Vegas'ta işi vardı. İstanbul'a geldi benim de burada işim vardı. Annemle bir araya geldi. Annemden de izin almış, yani annemden istemiş beni. Benim de sonradan haberim oldu."

"VEGAS'TA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE EVLENDİK! GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Allen, "Daha sonra Vegas'ta yıldırım nikahı kıyılan yerler vardı oraya gittik ve nikahımızı kıydık. Görüntülü katılanlar oldu. Allah'tan bilişim çağında yaşıyoruz. Sürpriz oldu ve gözyaşlarımı tutamadım duygusal bir andı benim için" açıklamalarında bulundu.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı.

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

"KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM"

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.