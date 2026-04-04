Yıldırım nikahı sonrası ilk kez konuştu! Yasemin Allen: Beni annemden istemiş!

'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor. Allen'ın, kamuoyunda 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise ilk günden son ana kadar sık sık gündeme gelmişti. İkilinin aşkı ilk kez 2024 yılının mart ayında yurt dışında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmış, sosyal medya paylaşımları kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı. Ancak bu birliktelik uzun soluklu olmamış, çift ayrılık kararı almıştı. 2025 Nisan ayında yeniden bir araya geldikleri konuşulan Allen ve Kaya, bu kez de Haziran ayında yeniden ayrıldıkları söylentileriyle adlarından söz ettirmişlerdi. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan ve birlikte kamera karşısına çıkmayan ikili, ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti. Kay Allen, ayrılık haberleri için 'nazar' yorumunda bulunup 'Onu konuşmasak olur mu?' diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı. LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya'nın Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı. 'KOCAMAN BİR AİLE OLDUK' Ünlü oyuncunun annesi Suna Yıldızoğlu kızı ve damadının yer aldığı kareyi X hesabında paylaşarak, 'Canım kızım Yasemin'ın Erdal Kaya'la evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi ve Karadenizli gelinim de dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum! Daha ne isteyebilirim? Kocaman bir aile olduk birden' notunu yazmıştı. Sürpriz evlilik haberi magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ünlü çiftler kervanına bir isim daha eklenmiş oldu... Çiçeği burnunda çift, düğün sonrası mutluluklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Çift, son olarak bu romantik karesini Instagram hesaplarından takipçileriyle buluşturmuştu. SÜRPRİZ NİKAHLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU Süpriz nikahın ardından Yasemin Allen ilk kez bir mekan çıkışında görüntülendi. GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI Yasemin Allen, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sürpriz nikahla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım nikahı sonrası ilk kez konuştu! Yasemin Allen: Beni annemden istemiş! 'ANNEMDEN İSTEMİŞ BENİ' Yasemin Allen, 'Ara ara kendi aramızda da konuşuyorduk. İstiyorduk aslında. Erdal'ın Vegas'ta işi vardı. İstanbul'a geldi benim de burada işim vardı. Annemle bir araya geldi. Annemden de izin almış, yani annemden istemiş beni. Benim de sonradan haberim oldu.' 'VEGAS'TA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE EVLENDİK! GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM' Allen, 'Daha sonra Vegas'ta yıldırım nikahı kıyılan yerler vardı oraya gittik ve nikahımızı kıydık. Görüntülü katılanlar oldu. Allah'tan bilişim çağında yaşıyoruz. Sürpriz oldu ve gözyaşlarımı tutamadım duygusal bir andı benim için' açıklamalarında bulundu. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ... HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ 'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. 2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı. ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ 'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi. 'KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM' Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, 'Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım.' ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu... ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi. Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor. Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı. 'YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK...' Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, 'Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…' notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi. 31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi. Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi. Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı. PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ 2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti. Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi. 'SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ...' Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: 'İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun' Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi... YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi. Dalgıçer, 2024 yılının temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak Hakkı Ağaoğlu ile sadece bir törenle nişanlanmıştı. Çift 3 ay sonra ise görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ağaoğlu e Dalgıçer'in bu özel günündeki nikah şahitleri; Ali Ağaoğlu, Aşkım Kapışmak ve Açelya Topaloğlu olmuştu. YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. 4 YILI GERİDE BIRAKTILAR! Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. 'BİR SEVGİYİ ANLAMAK...' Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına 'Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.' notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ