Trend
Galeri
Trend Magazin
Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...
Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...
Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Yasemin Kay Allen, ani evliliğiyle herkesi şaşırtmıştı. Çiçeği burnunda gelin Allen, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla görenleri hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 10:14