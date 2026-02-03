Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

2025 Nisan ayında yeniden bir araya geldikleri konuşulan Allen ve Kaya, bu kez de Haziran ayında yeniden ayrıldıkları söylentileriyle adlarından söz ettirmişlerdi. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan ve birlikte kamera karşısına çıkmayan ikili, ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

Kay Allen, ayrılık haberleri için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.