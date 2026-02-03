Trend Galeri Trend Magazin Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Yasemin Kay Allen, ani evliliğiyle herkesi şaşırtmıştı. Çiçeği burnunda gelin Allen, son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 10:14
Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun süredir magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Allen'ın, kamuoyunda 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise ilk günden son ana kadar sık sık gündeme gelmişti. İkilinin aşkı ilk kez 2024 yılının mart ayında yurt dışında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmış, sosyal medya paylaşımları kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı. Ancak bu birliktelik uzun soluklu olmamış, çift ayrılık kararı almıştı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

2025 Nisan ayında yeniden bir araya geldikleri konuşulan Allen ve Kaya, bu kez de Haziran ayında yeniden ayrıldıkları söylentileriyle adlarından söz ettirmişlerdi. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan ve birlikte kamera karşısına çıkmayan ikili, ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

Kay Allen, ayrılık haberleri için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

LAS VEGAS'TA SÜRPRİZ NİKAH

Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya'nın bu sabah Las Vegas'ta gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine girmişti

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Yasemin Allen ve eşi Erdal Kaya'nın nikah karelerine ise sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağmıştı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

"KOCAMAN BİR AİLE OLDUK"

Ünlü oyuncunun annesi Suna Yıldızoğlu kızı ve damadının yer aldığı kareyi X hesabında paylaşarak, "Canım kızım Yasemin'ın Erdal Kaya'la evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi ve Karadenizli gelinim de dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum! Daha ne isteyebilirim? Kocaman bir aile olduk birden" notunu yazmıştı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Sürpriz evlilik haberi magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ünlü çiftler kervanına bir isim daha eklenmiş oldu...

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Üstelik çiçeği burnunda çift, düğün sonrası mutluluklarını sosyal medyada hesaplarında paylaşmıştı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

KIRMIZI ELBİSESİ İÇİNDE ARZIENDAM ETTİ...

Sürpriz nikah sonrası gözlerin çevrildiği Yasemin Kay Allen, evlilik sonrası paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda gelin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Ünlü oyuncunun kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görürken, Allen'ın şıklığı ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları Allen'ı övgü yağmuruna tuttu.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ MAGAZİN DÜNYASININ DİĞER ÇİFTLERİ...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

"KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM"

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Yıldırım nikahıyla evlenmişti! Çiçeği burnunda gelin Yasemin Kay Allen kırmızı elbisesi içinde arzıendam etti...

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.