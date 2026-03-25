Yıldız futbolcudan ezber bozan taktik! Hakan Çalhanoğlu mutlu evliliğin sırrını bakın nasıl açıkladı...

Inter ve A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, özel hayatına dair yaptığı esprili açıklamayla sosyal medyayı salladı. Mutlu evliliğin formülünü bulan tecrübeli futbolcu, eşiyle arasındaki "sessiz" anlaşmayı ilk kez anlattı. İşte Çalhanoğlu'nun çok konuşulacak o taktiği...

Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 09:32
2017 yılında masalsı bir düğünle hayatlarını birleştiren Hakan Çalhanoğlu ve çocukluk aşkı Sinem Çalhanoğlu, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.

Mutluluklarını Liya, Ayaz ve Asil Can adını verdikleri üç çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, her paylaşımlarıyla parmakla gösterilmeye devam ediyor.

Ünlü çift son olarak Çalhanoğlu'nun mutlu evlilik sırrıyla magazin gündeminde yer aldı.

"O KONUŞUYOR, BEN DİNLEMİYORUM"

9 yıldır evli olan Çalhanoğlu, sosyal medyada hızla yayılan gönderilere göre, mutlu evliliğin sırrını şu sözlerle açıkladı: "Evlilikte mutluluğun sırrı, konuşmadan anlaşabiliyoruz. O konuşuyor, ben dinlemiyorum" Yıldız futbolcunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.

Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi.

Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü.

Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: "Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

OZAN TUFAN

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Tufan sunucunun sorduğu, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna adeta gözdağı vererek şunları söyledi: "Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur."

Rojin Tufan'ın sözleri kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, 'Kıskançlıkta zirve yaptı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

NECİP UYSAL

Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.