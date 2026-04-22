Yıldız Tilbe’nin ‘Vazgeçtim’ klibiyle meşhur olmuş! Kurtlar Vadisi'nin o sert delikanlısı meğer…

1995 yılında müzik dünyasını kasıp kavuran Yıldız Tilbe imzalı 'Vazgeçtim' şarkısı, yıllar sonra ortaya çıkan bir detayla herkesi şaşırttı. Milyonların defalarca izlediği o klipteki toy delikanlı meğer yıllar sonra Türkiye'nin en sert ve en karizmatik isimlerinden birine dönüşmüş!

Giriş Tarihi: 22.04.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 14:31
Türk müziğinin güçlü sesi ve yüreklere dokunan besteleriyle efsaneleşen Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızın her anına eşlik etmeye devam ediyor.

Her şarkısıyla ayrı bir hikaye anlatan ünlü sanatçının, özellikle bir eseri var ki üzerinden onlarca yıl geçse de popülerliğini hiç yitirmedi...


"Vazgeçtim" şarkısı, Yıldız Tilbe'nin içli yorumuyla adeta devleşirken, yalnızca radyolarda değil, duygusal klibiyle de hafızalara kazınmıştı.

Klipte Tilbe'nin yakışıklılığıyla dikkatleri çeken o genç de o dönem herkes tarafından merak edilmişti.

MEĞER KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİYMİŞ!

Meğer bu isim, Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Memati' karakteriyle efsaneleşen Gürkan Uygun'dan başkası değil!

Şimdilerde sert mizacı ve karizmatik rolleriyye tanınan usta oyuncunun o görüntülerü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"Memati" imajından çok uzak olan bu halleri, ünlü oyuncunun hayranlarını hem şaşırttı hem de gülümsetti.

'BİR EFSANE'NİN GÜZELİNİ TANIYOR MUSUNUZ?

Türk pop müziğinin altın çağı olan 90'larda, dansları ve hit şarkılarıyla fırtınalar estiren Hakan Peker, video klipleriyle de her zaman adından söz ettirmeyi başarıyordu.

Sanatçının hafızalara kazınan ve adeta bir klasik haline gelen 'Bir Efsane' şarkısının klibi, bugünlerde nostalji meraklıları tarafından yeniden tekrar mercek altına alındı.

KLİPTEKİ O GENÇ KIZ MERAK KONUSU OLDU

Klibi izleyenlerin dikkatinden kaçmayan bir detay, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hakan Peker'e eşlik eden ve zarafetiyle dikkat çeken o genç kadının kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Kariyerinin henüz çok başında olan ve kamera karşısındaki doğal tavırlarıyla beğeni toplayan ismin kimliği ise kısa sürede ortaya çıktı.

MEĞER TESCİLLİ GÜZELMİŞ!

Yıllar sonra fark edilen o isim, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birincilik tacını takan Nefise Karatay'dan başkası değildi!

Türkiye Güzeli seçildikten sonra podyumların ve ekranların aranılan yüzü haline gelen Karatay'ın, henüz yolun başındayken bu efsane klipte rol aldığı ortaya çıktı.

Hakan Peker ve Nefise Karatay hakkında ortaya çıkan bu bilgi ise kısa sürede sosyal medya ses getirdi.

"EMMİOĞLU"NUN SARIŞIN GÜZELİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, yalnızca sesiyle değil, yıllara meydan okuyan eserleriyle de Türk müziğinde silinmeyecek bir iz bıraktı.

Duygusal şarkıları, içe işleyen sözleri ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, yaşamı boyunca sayısız unutulmaz esere imza attı.

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Bana Sor", "Ben de Özledim" ve "Emmioğlu" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ferdi Tayfur, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Vefatının ardından sanat dünyasında derin bir üzüntü yaşanırken, Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı şarkılar ise hala dinlenmeye, konuşulmaya ve yeni kuşaklar tarafından keşfedilmeye devam ediyor.

"EMMİOĞLU"NDAKİ O DETAY HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Özellikle son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelen eski klipleri, dinleyicileri hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de dikkatlerden kaçan ayrıntıları bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte bu kez yeniden gündeme gelen detay ise Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkılarından biri olan "Emmioğlu"ndan çıktı.

1992 yılında yayınlanan ve kısa sürede büyük yankı uyandıran "Emmioğlu", yalnızca sözleri ve melodisiyle değil, klibiyle de hafızalarda özel bir yer edinmişti.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Ancak klipte güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı. O dönem sadece klibin dikkat çeken yüzlerinden biri olarak hafızalarda yer eden bu isim, aslında ilerleyen yıllarda ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

MEĞER HERKES TANIYORMUŞ!

"Emmioğlu" klibini yeniden izleyenler, o genç kadının tanıdık yüzünü fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

MEDCEZİR'İN YILDIZ İSMİ: ŞEBNEM DÖNMEZ!

Meğer Ferdi Tayfur'un klibinde yer alan o güzel isim, bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde izleyici karşısına çıkan oyunculardan biriymiş.

Klipteki genç kadının, Medcezir dizisinde canlandırdığı Sude Beylice karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Dönmez olduğu ortaya çıktı.

Dizideki duruşu, güzelliği ve ekran enerjisiyle dikkat çeken oyuncunun, yıllar önce Ferdi Tayfur'un klibinde rol almış olması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bu detay özellikle hem Ferdi Tayfur hayranlarını hem de Medcezir izleyicilerini şaşırttı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör