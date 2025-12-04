Trend
Yıllar öncesine gitti... Gupse Özay liseli halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı! "Doğal güzellik"
Barış Arduç'la olan evliliği ve aile yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, yıllar öncesine giderek liseli halini yayınladı. Özay'ın genç kızlık fotoğrafı, takipçilerinden "Doğal güzellik" yorumları aldı.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:28