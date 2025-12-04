Trend Galeri Trend Magazin Yıllar öncesine gitti... Gupse Özay liseli halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı! "Doğal güzellik"

Barış Arduç'la olan evliliği ve aile yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, yıllar öncesine giderek liseli halini yayınladı. Özay'ın genç kızlık fotoğrafı, takipçilerinden "Doğal güzellik" yorumları aldı.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:28
Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı.

"HEY GİDİ KÜÇÜK GUPSE"

Ünlü oyuncu doğallığıyla dikkat çeken karesine, "Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu düştü.

Gupse Özay kısa sürede binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada "Doğal güzellik" yorumları yağdı.

Peki diğer ünlü isimlerin gençlik hallerini daha önce görmüş müydünüz?

2010-2012 yılları arasında atv ekranlarının vazgeçilmez fenomen dizisi olan 'Yahşi Cazibe', konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemişti.

Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Özyol ve Hande Katipoğlu'nun başrol olduğu dizi, final yapmasının ardından ise hala kalplerdeki yerini korumaya devam ediyor.

Deli dolu ve eğlenceli karakteri ile zaman zaman izleyiciyi kızdıran kimi zaman da sevdiren Hande Katipoğlu, gönüllerde farklı bir yer edinmişti.

43 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden aktiflik göstererek takipçileriyle iletişim kuruyor.

Hande Katipoğlu son olarak 17 yaşındaki halini sevenlerinin beğenisine sundu.

Katipoğlu, 'Pazar nostaljisi' notunu düştüğü paylaşımına Coşkun Sabah'ın 'Ağlamak İstiyorum' şarkısını koydu.

Ekranların sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Paylaşımıyla takipçilerini adeta maziye götüren ünlü şefin gençliğini görenler, gözlerine inanamadı.

TIPA TIP AYNI

Yalçınkaya, yıllar içindeki değişimini gösteren karelere şu notu düştü:

"Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki..."

"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILLARIM... "

Öte yandan, geçen aylarda da şimdilerin ünlü yönetmeni Hamdi Alkan da takipçilerini geçmişe götürdü.

Alkan, 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" notuyla bu paylaşımı yaptı.

"İLK ARABAM ÇEKMECE 1989"

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düşmüştü.

Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti.

Uzel, paylaşımında "Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş" ifadelerine yer verdi.

Pınar Altuğ

Arzum Onan

"SENE 98 Mİ, 99 MU FALAN FİLAN"

Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı?

Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Kocaoğlu fotoğrafını "Saç :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan )" notu ile Instagram'da paylaştı.