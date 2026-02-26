Yıllar onları nasıl değiştirdi? Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar’ın son görüntüsü olay oldu

Kaygısızlar Türk televizyon tarihinin en sevilen absürt yapımları arasında yer alıyordu. Dizide Burcu ve Eleman karakterlerine hayat veren Damla Özen ile Yalçın Avşar'ı hatırladınız mı? Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali görenleri hem şaşırttı hem de nostalji rüzgârı estirdi. 90'lı yıllara damga vuran fenomen dizinin unutulmaz karakterleri uzun bir aranın ardından bakın ne yapıyor. Ekranlardan uzak bir hayat süren Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.