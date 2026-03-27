Yıllar onu teğet geçmiş! 71 yaşındaki Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu yeni paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adeta zamanı durdurdu. 71 yaşında olmasına rağmen zarafetinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmeyen efsane oyuncu, paylaştığı selfie karesiyle kısa sürede magazin gündeminin zirvesine oturdu. "Ah Nerede" ve "Gırgıriye" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan usta sanatçının yıllara meydan okuyan bu hali, hayranlarından binlerce beğeni ve "Zaman onun için durmuş" yorumları aldı.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:02
Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni selfie karesiyle adeta zamanı durdurdu.

71 yaşında olmasına rağmen zarafetinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmeyen efsane oyuncu, "Yıllar ona teğet geçmiş" dedirten görüntüsüyle kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

"Ah Nerede"den "Gırgıriye"ye kadar sayısız kült filmle hafızalara kazınan usta sanatçı, ekranlardan uzak bir yaşam sürse de hayranlarıyla bağını koparmıyor. Paylaştığı her fotoğrafla nostalji rüzgarları estiren Bubikoğlu, son karesindeki o hiç değişmeyen derin bakışları ve doğal güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha büyülemeyi başardı.

Gülşen Bubikoğlu'nun, "Bu güzel havada evde durulmaz" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. stetikten uzak, doğal ve asil duruşuyla genç kuşağa da ilham veren 71 yaşındaki ünlü sanatçı, yıllara meydan okuyan bu haliyle "yaşsız güzelliğin" simgesi olmaya devam ediyor.

PEKİ 71 YAŞINDAKİ GÜLŞEN BUBİKOĞLU, GÜZELLİĞİNİ NEYE BORÇLU?

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan, onlarca kült filme hayat vermiş bir efsane: Gelin, Gülşen Bubikoğlu'nun ilham veren dünyasını birlikte keşfedelim...

BİR YILDIZIN DOĞUŞU

1954 İstanbul doğumlu olan Gülşen Bubikoğlu, sanatla iç içe geçen bir çocukluğun ardından estetik bakış açısını erken yaşta olgunlaştırdı. İstanbul'daki lise yıllarını geride bıraktıktan sonra, ışıltılı dünyaya modellik yaparak giriş yapan yıldız, gelecekteki büyük kariyerinin temellerini bu dönemde attı.

Doğuştan gelen zarafeti ve yaydığı benzersiz enerji, onu kalabalıklar içinde bir yıldız gibi parlatıyordu; Yeşilçam'ın bu ışıltıyı fark etmesi ise çok uzun sürmedi.

Gülşen Bubikoğlu'nun kariyerindeki asıl kırılma noktası, Türk sinemasının "Bay Sinema" lakaplı duayeni Türker İnanoğlu ile tanışmasıyla gerçekleşti. Henüz 19-20 yaşlarının taze heyecanını taşırken, 1973 yapımı "Yaban" filmiyle beyazperdeye adım atan Bubikoğlu, ilk rolünde sergilediği doğal yetenek ve karizmatik duruşla Yeşilçam koridorlarında adeta bir fırtına estirdi. Bu başlangıç, onun sadece estetik bir figür değil, sinema tarihinde derin izler bırakacak gerçek bir ekol olacağının en somut müjdecisiydi.

YEŞİLÇAM'IN GÜZELİ

Gülşen Bubikoğlu, beyazperdedeki serüveni boyunca romantik komedilerin neşeli tınısından dramın sarsıcı derinliğine kadar oldukça geniş bir duygu yelpazesinde ustalıkla kalem oynattı. Yeşilçam'ın altın çağını yaşadığı 70'li yıllarda; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi devleşmiş isimlerin arasında, taklit edilemez tarzı ve modern duruşuyla kendine has bir kulvar açarak sinema tarihindeki yerini perçinledi.

En çok dikkat çeken filmlerinden biri, Tarık Akan ile başrollerini paylaştığı "Ah Nerede" filmi oldu. Bu yapım, Bubikoğlu'nun hem doğal oyunculuğunu hem de ekran kimyasını sergilemesi açısından unutulmazlar arasına girdi.

Ayrıca, "Gırgıriye", "Kördüğüm" ve "İşte Hayat" gibi filmlerle Yeşilçam'daki konumunu pekiştiren Bubikoğlu, izleyicilere Türk aile yapısını ve ilişkilerini yansıtan sıcak hikayeler sundu.

MODERN ZARAFETİN SİMGESİ

Sadece oyunculuk değil, Gülşen Bubikoğlu'nun zarafeti ve moda anlayışı da hayranlık uyandırdı. 70'li ve 80'li yılların modasını kendine özgü bir stil ile yorumlayan oyuncu, o dönemin kadınlarına ilham verdi.

Mini elbiseleri, geniş paça pantolonları ve kendine has saç modelleriyle adeta bir ikon haline geldi.

Bubikoğlu'nun estetik anlayışı, onu ekranların ötesine taşıyarak bir moda öncüsü haline getirdi. Bugün bile nostaljik Türk filmleri izlenirken, onun kıyafetleri ve stiline olan hayranlık devam ediyor.

AİLE YAŞAMI VE KARİYERDEN UZAKLAŞMA

1980 yılında, Gülşen Bubikoğlu'nun hayatında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile evlenerek bir aile kurdu. Çiftin bu evlilikten Zeynep adında bir kızları dünyaya geldi.

Aile yaşamını ön planda tutmaya karar veren Bubikoğlu, 1990'lı yıllardan itibaren sinema kariyerine ara verdi.

Türker İnanoğlu, eşine olan desteği ve sevgisiyle bilinirken, Bubikoğlu da ona olan bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Sanat camiasından uzaklaşsa da magazin dünyasında her zaman bir merak konusu oldu.

ZAMANA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Gülşen Bubikoğlu, kariyerinin zirvesindeyken sinema dünyasından uzaklaşmasına rağmen, hayranlarının gözünde hep genç ve güzel kaldı. Onun bu durumu, hem genetik mirası hem de kendine gösterdiği özenle açıklanabilir.

Güzellik sırları sorulduğunda Bubikoğlu'nun genellikle doğal yaşam, sağlıklı beslenme ve mutluluğun önemine vurgu yaptığı bilinir.

Bugünlerde 70'li yaşlarında olan Gülşen Bubikoğlu, hala zarafetiyle göz kamaştırıyor. Hayranları, onu sık sık nostaljik filmleri izleyerek anıyor ve geçmişteki etkileyici performanslarını yeniden hatırlıyor.

SESSİZLİĞİN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ MÜ?

Son yıllarda, Gülşen Bubikoğlu'nun sinemaya geri döneceği yönündeki söylentiler magazin dünyasında sıkça gündeme gelse de güzel oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalar ekranlara çok da yakın olmadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı; "Beni artık asla ekranda görmeyeceksiniz. Bir daha asla kamera karşısına geçmem. Çünkü bıraktım o işleri" açıklaması da oldukça dikkat çekmişti.

UNUTULMAZ BİR MİRAS

Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının altın çağını temsil eden birkaç isimden biri. Onun zarafeti, yeteneği ve unutulmaz performansları, Türk sinema tarihinin en değerli miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

Bugün genç kuşaklar, onu anne ve babalarının anlattığı hikayelerden veya televizyonda yeniden yayınlanan filmlerinden tanıyor.

Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın sadece bir yıldızı değil; aynı zamanda zamansız bir ikon. Türk halkının gönlünde her zaman özel bir yer tutan Bubikoğlu, bu eşsiz mirasıyla sinema dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

