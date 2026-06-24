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Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı'nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal'ın ifadesi ortaya çıktı!

Ünlü isimlerin mercek altına alındığı büyük uyuşturucu soruşturmasında, Ayşe Hatun Önal savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı. Uzun bir süre sonra gelen itiraf ve çok konuşulacak "Garipoğlu yalısı" detayı, yaşananların arka planına dair çarpıcı soru işaretleri yaratıyor. İşte ifadelerin detayları!

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 06:31
Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın savcılık ifadesinin detayları belli oldu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Önal, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Soruşturma süreci kapsamında Adli Tıp Kurumu'na biyolojik örnek veren ünlü ismin uyuşturucu testi sonuçlandı.

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Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

Yapılan incelemeler sonucunda Ayşe Hatun Önal'ın test sonuçlarının negatif çıktığı tespit edildi.

Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

"Sadece Uyku İlacı İçiyorum"

Savcılık sorgusunda gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını vurguladı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

Uyku problemleri yaşadığına dikkat çeken eski manken, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım."
  • "Sadece uyku problemim nedeniyle akşamları uyku ilacı içiyorum."

Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

SAVCILIKTAN KASIM GARİPOĞLU SORUSU

Sorgu esnasında Ayşe Hatun Önal'a yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri ise Kasım Garipoğlu'nun basında sıkça yer alan meşhur yalı partileri oldu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı’nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı!

Önal, bu iddialar üzerine söz konusu partilere yıllar önce katıldığını belirterek, "9 sene önce 1-2 kez gittim" yanıtını verdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör