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Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı'nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal'ın ifadesi ortaya çıktı!
Yıllar sonra gelen itiraf! Garipoğlu Yalısı'nda neler oldu? Ayşe Hatun Önal'ın ifadesi ortaya çıktı!
Ünlü isimlerin mercek altına alındığı büyük uyuşturucu soruşturmasında, Ayşe Hatun Önal savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı. Uzun bir süre sonra gelen itiraf ve çok konuşulacak "Garipoğlu yalısı" detayı, yaşananların arka planına dair çarpıcı soru işaretleri yaratıyor. İşte ifadelerin detayları!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 06:31