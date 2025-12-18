Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Seda Sayan'dan Güllü itirafı: "Bunu söylediğim için çok üzgünüm"

Magazin gündeminde sık sık yer alan Seda Sayan, yıllar sonra yaptığı bir Güllü itirafıyla yeniden konuşulmaya başlandı. "Bunu söylediğim için çok üzgünüm" sözleriyle dikkat çeken Sayan'ın, bugüne kadar hiç dile getirmediği bu açıklama magazin kulislerini hareketlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:44
Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, kamuoyunda uzun süre konuşulan iddialar dosyaya girmiş, süreç yargıya taşınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Dosyada yer alan tanık beyanlarında, Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesinde "Tuğyan, Güllü'yü itti" dediği öğrenilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

Güllü'nün ölümü ve kızının tutuklanması, magazin ve kamuoyunda uzun süre gündemde kalmış, olayla ilgili tartışmalar haftalarca sürmüştü.

Tüm bu yaşananların ardından, ünlü sanatçı Seda Sayan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Seda Sayan, Güllü'nün çocukları Tuğyan ve Tuğberk'le ilgili bugüne kadar dile getirmediği bir olayı ilk kez paylaştı.

"İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

Sayan, Güllü'nün çocukları Tuğyan'la Tuğberk'in okul taksitlerini ödediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: ''Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan'la Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz diye. Bende gelin dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın.

"KEŞKE BUNLAR YAŞANMASAYDI"

Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni aradı. Güllü'nün çocukları seninle konuşmak istiyorlar dedi. Çünkü demişler: ''Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlardı dedi.'' Özgür Aras. Okul taksitlerimizi bile ödemişti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık.''

MİRASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Güllü'nün vefatının ardından miras konusu da uzun süre gündemde kalmıştı. Yapılan incelemelerde, ünlü sanatçının bir evi ve banka hesaplarında ise 250 lira ila 850 lira arasında olduğu tespit edilmişti. Soruşturma sürecinde kızının tutuklanmasıyla birlikte, daha önce konuşulan bu iddialar yeniden hatırlanırken, olayın maddi bir nedene miras meselesi olup olmadığı merak edilmişti. .

Güllü dosyası, vefatlarının ardından miraslarıyla gündeme gelen diğer ünlü isimleri de yeniden akıllara getirdi. Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı.

FERDİ TAYFUR

Efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini duyurmuştu. Tayfur'un malvarlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı.

Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur da bir paylaşım yaparak sitem dolu sözler kullanmıştı. Hatta Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur Turanbayburt'la birlikte vasiyete kayyum atanmasını talep etmişti.

KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları! Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı.

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.

"KIZGIN DEĞİLİM KIRGINIM"

Beste Açar ise, "Yaşananlardan sonra tabi ki eskisi gibi 'canım' deyip sarılamam, İpek'im derdim ona o da bana Beste'ciğim derdi. Ama asla kötü bir kelime de çıkmaz ağzımdan. Keşke herkesin onun gibi vicdanı olsaydı. O zaman hayat çok güzel olurdu. Kızgın değilim kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

MİRAS KAVGASINA TUTUŞTULAR

Şarkıcı Adnan Şenses 2013 yılında vefat etti. Henüz sanatçının kırkı çıkmadan dört yıllık eşi Lale Şenses ve ikinci evliliğinden olan kızı Arzum Şenses Alkuş, miras kavgasına tutuştu.

10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Adnan Şenses'e ait olan Zeytinburnu'ndaki benzin istasyonu sanatçının vefatının hemen ardından 10 milyon dolara satışa çıkarıldı.

EŞİ VE KIZININ KAVGASI ÇOK KONUŞULDU

Sanatçının diğer daireleri, araçları, yazlıkları için ise aralarında anlaşma yapan eşi ve kızının miras kavgası çok konuşulmuştu.

DAVA AÇILMIŞTI

Yeşilçam'ın 'çirkin kralı' olarak anılan Yılmaz Güney'in Birten Ünal'dan olan kızı Güney, üvey annesi Fatoş Hanım'a 'resmi belgede sahtecilik' ve 'şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek' suçlarından dava açmıştı.

SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

2016 yılında sonuçlanan davada; Yılmaz Güney'in son eşi Fatoş Güney hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

CEM KARACA'NIN MİRASI İÇİN KAVGA

2004 yılında aramızdan ayrılan Türk rock müziği efsanesi Cem Karaca'nın da kırkı çıkmadan son eşi İlkin Karaca'yla 19 yıllık ikinci eşi Feride Hanım ve oğlu arasında miras kavgası yaşandı.

VİZYONDAN GERİ ÇEKİLİP SONRA TEKRAR VİZYONA GİRDİ

Şarkıların telif hakkıyla başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen tartışmada İlkin Karaca ve Emrah Karaca sık sık karşı karşıya geldi. Bu tartışma yüzünden vizyona giren film geri çekildi.

FATMA GİRİK'İN YAKINLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

2022 yılında aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in mirası, yakınlarını birbirine düşürdü.

VASİYETNAMENİN İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Fatma Girik mirasının büyük bir bölümünü yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bıraktı. Girik'in erkek kardeşi Günay Girik ise annesi Münnevver Okav'la birlikte kendisinin miras dışı bırakıldığını iddia ederek vasiyetnamenin iptal davası açmıştı.