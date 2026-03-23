Yıllar sonra kalbini aşka açmıştı! Simge Sağın'dan ilişki açıklaması: "Aman nazar değmesin"

4 yıllık aşk orucunu bozan Simge Sağın, DJ İlkay Şencan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: "Çok mutluyuz. Tatlı bir ilişkinin içindeyim" diyen Sağın heyecanını bakın nasıl dile getirdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 10:49
"Uzun süredir hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyen Simge Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz ay GÜNAYDIN duyurmuştu.

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşayan şarkıcının, 4 yıllık aşk orucunu bozması hayranlarını şoke etmişti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımıyla da şaşırtmıştı.

Ünlü sanatçı önceki gün ise yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Sağın, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize" dedi.

İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider" diye konuştu.

Sanatçı, "El ele sizi ne zaman görürüz?" sorusuna da "Yakında" diyerek güldü.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.