Trend Galeri Trend Magazin Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...'Hangi oyuncu iş bulamıyorsa 'evet' der’

Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...'Hangi oyuncu iş bulamıyorsa 'evet' der’

2000'li yılların popüler gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de İbo karakteriyle hafızalara kazınan Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Çöloğlu, dizinin yönetmeni Hamdi Alkan'a açtı ağzını yumdu gözünü...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:44
Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler’in İbo’su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...’Hangi oyuncu iş bulamıyorsa ’evet’ der’

Birol Güven'in yapımcılığını, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği Arka Sıradakiler dizisinin İbo'su Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler’in İbo’su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...’Hangi oyuncu iş bulamıyorsa ’evet’ der’

Yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olan 38 yaşındaki Fırat Çöloğlu yaptığı açıklamasıyla da adından söz ettirdi.

Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler’in İbo’su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...’Hangi oyuncu iş bulamıyorsa ’evet’ der’

Magazinburada muhabirlerine şşaırtan itiraflarda bulunan Fırat Çöloğlu dizinin yönetmeni Hamdi Alkan için bakın neler söyledi?

Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler’in İbo’su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...’Hangi oyuncu iş bulamıyorsa ’evet’ der’

Fırat Çöloğlu "Ne oldu da gittin geri dönmedin?" sorusuna "Küskünlük durumu oldu. İşimi yapmak istemedim, 21 yaşında Arka Sıradakiler'de oynadım sonra kendimi geliştirmek açısından yurt dışı deneyimleri yaşayıp Türkiye'ye döndüm pandemiye kadar tiyatro yaptım" sözlerini kullandı.

Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler’in İbo’su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...’Hangi oyuncu iş bulamıyorsa ’evet’ der’

HAMDİ ALKAN EKMEĞİYLE Mİ OYNADI?

Çöloğlu "Ekrandan neden uzak durdun?, Hamdi Alkan ile o dönem problem yaşadığını duydum ön kesme gibi bir dedikodu da çıktı" sorusuna şu yanıtı verdi:

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