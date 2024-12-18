Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler’in İbo’su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...’Hangi oyuncu iş bulamıyorsa ’evet’ der’

Fırat Çöloğlu "Ne oldu da gittin geri dönmedin?" sorusuna "Küskünlük durumu oldu. İşimi yapmak istemedim, 21 yaşında Arka Sıradakiler'de oynadım sonra kendimi geliştirmek açısından yurt dışı deneyimleri yaşayıp Türkiye'ye döndüm pandemiye kadar tiyatro yaptım" sözlerini kullandı.