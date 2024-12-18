Trend
Galeri
Trend Magazin
Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...'Hangi oyuncu iş bulamıyorsa 'evet' der’
Hamdi Alkan ekmeğiyle mi oynadı? Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu açtı ağzını yumdu gözünü...'Hangi oyuncu iş bulamıyorsa 'evet' der’
2000'li yılların popüler gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de İbo karakteriyle hafızalara kazınan Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Çöloğlu, dizinin yönetmeni Hamdi Alkan'a açtı ağzını yumdu gözünü...
Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:44