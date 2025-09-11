Trend Galeri Trend Magazin Yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! Akasya Durağı’nın Dilek’i estetikle şoke etti

Yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! Akasya Durağı’nın Dilek’i estetikle şoke etti

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisiyle tanınan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 09:15
Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının aradan geçen yıllarda son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor?

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan, nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum" dedi. Sönmez, "Özel hayatınızda değişiklik olacak mı?" sorusuna da "Evet olabilir" yanıtını verdi.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

İddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Pelin Sönmez'in estetikli değişimi gündem oldu.

Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalara kazınan Pelin Sönmez, geçmişteki şöhretine rağmen artık daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu.

Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı. 1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu. Sönmez'in bu evliliği de 2023'de son buldu.

BAKIN MAX BENDO ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Max Bendo, yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Obayana karakteri ile hafızalara kazınan sempatik isim, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı.

Sevimli halleri ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Son hali ortaya çıkan Max Bendo sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Max Bendo şimdilerde ne yapıyor?

2008-2012 yılları arasında yayımlanan Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.

En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ile hafızalara kazınan Max Bendo Instagram'da "obayanaofficial" kullanıcı adı ile paylaşımlar yapıyor.

Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti. Bakın Max Bendo şimdi ne yapıyor?

Max Bendo'yu yeniden televizyon ekranında gören hayranları oldukça şaşırdı.

Obayana Max Bendo şimdilerde "Su Savaşları" programında su kuyusu açıyor...

İŞTE AKASYA DURAĞI'NIN OBAYANA'SININ SON HALİ...

Max Bendo, dizideki partneri Dilek yani Pelin Sönmez ile yıllar sonra bir araya gelmiş ve pozlarını sosyal medyada paylaşmıştı.