Yıllar sonra yeniden ortaya çıktı! Akasya Durağı’nın Dilek’i estetikle şoke etti

Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum" dedi. Sönmez, "Özel hayatınızda değişiklik olacak mı?" sorusuna da "Evet olabilir" yanıtını verdi.