Trend Galeri Trend Magazin Yıllar sonra yeniden ortaya çıktılar! Kaygısızlar’ın sevilen karakterleri şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın olay değişimi gündem oldu

Yıllar sonra yeniden ortaya çıktılar! Kaygısızlar’ın sevilen karakterleri şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar’ın olay değişimi gündem oldu

Kaygısızlar dizisinin sevilen karakterleri Burcu ve Eleman'ı canlandıran Damla Özen ile Yalçın Avşar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İkilinin son halleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 07:35
Absürt mizahın ekranlara damga vurduğu o yılları hatırlıyor musunuz? 3 karısı ve tam 36 çocuğuyla İstanbul'a göç eden Memnun Kaygısız'ın sıra dışı hikâyesi 1994'te "Kaygısızlar" dizisiyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Dizide Burcu'ya platonik aşkıyla kendini komik durumlara sokan Eleman karakteri ise tam anlamıyla efsane olmuştu! İşte o unutulmaz karakterlerin arkasındaki isimler şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

Bir dönemin efsane dizisi Kaygısızlar'da unutulmaz karakterlere hayat veren Yalçın Avşar ve Damla Özen yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler "Bu gerçekten onlar mı?" demekten kendini alamadı. Fenomen diziyle hafızalara kazınan ikilinin son hali sosyal medyada olay oldu!

Türk televizyon tarihinin en çılgın ailelerinden biri ekranlara Kaygısızlar ile damga vurmuştu! 3 kadın, 36 çocuk ve 1 adamdan oluşan bu dev aile, 40 kişi birden askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri ise şüphesiz ailenin en büyük oğlu Eleman'dı! Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen Eleman karakterine hayat veren ismin son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Bir zamanların fenomen dizisi Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Eleman'ı Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çeviren değişimleriyle gündem olan ikiliye bir de şimdi bakın! Üstelik sadece onlar değil… Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen birbirinden ünlü isimleri sizin için derledik!

Yediden yetmişe herkesin bayılarak izlediği Kaygısızlar dizisinde Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Unutulmaz karakterleri ile Türk televizyonlarının efsaneleri arasında yerini koruyan Kaygısızlar dizisinde 'Burcu' karakterine hayat veren Damla Özen, magazinden uzak bir hayat sürüyor.

Bursa doğumlu oyuncu, her ne kadar Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınsa da, Yılan Hikayesi ve Yedi Numara gibi yapımlarda da yer aldı.

Damla Özen, ayrıca Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketinin de kurucusu.

Birçok dizi ve filmde rol aldıktan sonra tiyatroyu hayatının merkezine koyan Damla Özen, ''Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı'' diyerek, magazinden uzak durmasının kendi tercihi olmadığını dile getirmişti.

DAMLA ÖZEN KİMDİR?

Damla Özen, 24 Şubat 1974 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimini, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünde eğitim aldı.

Kaygısızlar'da Eleman'ı Yalçın Avşar canlandırıyordu.

İlk kez sahneye çıktığında 10 yaşında olan Avşar, oyunculuk serüvenine başlangıcını şöyle anlatıyor:

"1976'da Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktım. Bu çocuk tiyatrosu Perihan Savaş, Oya Başar, Selahattin Taşdöğen, Erkan Taşdöğen, Cem Davran gibi isimlerin yetişmesini sağladı. Temellerim orada atıldı.

Yeşilçam'daki yönetmenler çocuk oyuncu ararken mutlaka buraya uğrardı. 70'lerin sonuydu ve Ömer Kavur, İstanbul'un çocukları yok ettiğini anlatan 'Yusuf ile Kenan' filmini çekecekti.

Rol alacakları bulmak için de tiyatroları geziyordu. Tiyatroda beni izledikten sonra Böcek karakterini verdiler."

Yeşilçam'da uzun bir süre çocuk rolleri oynayan Avşar, birkaç projede yer aldıktan sonra "Kaygısızlar"daki unutulmaz karakter Eleman olarak karşımıza çıktı.

Avşar, dizinin sevilmesindeki en büyük etkenin içinde Yeşilçam dokunuşları olmasından kaynaklandığını söylüyor: "Kaygısızlar'ı usta isim Ertem Eğilmez'in öğrencisi Temel Gürsu yönetti. Zaten bir projenin tutmasının altında yatan en büyük neden Yeşilçam dokunuşunun olmasıdır.

Temel Gürsu, çok iyi bir kadro kurmuştu. Oradaki oyuncularla çalışırken kendimi şanslı hissediyordum. Gani Müjde ve yazı ekibinin ortaya koyduğu karikatür tipler vardı.

PEKİ ASMALI KONAK'IN GENÇ AŞIKLARI SALİH İLE ZEYNEP'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan olmayı başarmıştı.

Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...

Son olarak Üç kuruş dizisinde boy gösteren Asmalı Konak'ın Salih'i Burak Altay'ın aksine Asmalı Konak'ın küçük kızı Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Eylem Yıldız ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif.

Değişimi ile ağızları açık bırakan oyuncuyu şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor.

Burak Altay, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyor. Uzun süre mekanlarda sahne almış.