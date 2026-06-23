Trend
Galeri
Trend Magazin
Yıllar "Su" gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: "12 sene önce minnacıktın"
Yıllar "Su" gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: "12 sene önce minnacıktın"
Oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın kızları Su, liseden mezun oldu. Mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, yıllar önce kızını okulun ilk gününde sınıfına uğurladıkları anları hatırladı. Ailenin gurur dolu anları takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:12