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Yıllar "Su" gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: "12 sene önce minnacıktın"

Oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın kızları Su, liseden mezun oldu. Mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, yıllar önce kızını okulun ilk gününde sınıfına uğurladıkları anları hatırladı. Ailenin gurur dolu anları takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:12
Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

KIZI LİSEDEN MEZUN OLDU!

Şimdilerde genç kız olan Su, liseden mezun olarak anne ve babasına büyük bir gurur yaşattı.

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Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı mezuniyet fotoğraflarının altına şu duygusal notu düştü:

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

"12 SENE ÖNCE MİNNACIKTIN"

"12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun"

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Yıllar Su gibi geçti, kızı liseden mezun oldu! Pınar Altuğ’un duygusal anları: 12 sene önce minnacıktın

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.