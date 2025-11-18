Yıllar Tülin’e neler yapmış böyle? “Gelinim Olur musun?” yıldızının değişimine bakın!

Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini tüm Türkiye katıldıkları 'Benimle Evlenir Misin?' adlı yarışma ile duymuştu. Birbirlerini tanıyıp, evlenme ümidi ile geldikleri yarışmadaki dikkat çeken çiftlerden olan Tülin ile Caner'in kavuşması bir dönem bazı kesimin neredeyse tek derdi olmuştu.